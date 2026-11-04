Antalya'daki rüşvet davasında milyonluk itiraflar! “Oy vermiyorsun, o halde para vereceksin”

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davada, daha önce mağdur olarak dinlenen 9 iş insanı ek iddianameyle sanık sıfatıyla dosyaya dahil edildi.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada sanık sayısı 41'den 50'ye yükselirken, duruşmada belediyeyle iş yapan iş insanlarının para ve taşınmaz taleplerine ilişkin açıklamaları öne çıktı.

“ZATEN OY VERMİYORSUN, O HALDE DESTEK OLACAKSIN”

Duruşmada ifade veren iş insanı Yusuf Y., yerel seçimler döneminde Muhittin Böcek'in kendisinden maddi destek istediğini ileri sürdü.

Yusuf Y., mahkemede şu ifadeleri kullandı:

“Yerel seçimler döneminde Muhittin Böcek bana, 'Zaten sen oy vermiyorsun, o halde destek olacaksın' dedi. Mustafa Gökhan Böcek ise ofisime geldi. Önce seçim desteği olarak 25 milyon lira istedi. Ben 8,5 milyon liraya razı oldum.”

İş insanı, paranın belediyeden alacağı hak ediş ödemeleriyle ilişkilendirildiğini belirterek şu sözleri aktardı:

“Sen parayı gönder, sonrasında ben sana hak ediş ödemesi yaptırtacağım. Belediyede iş yapıyorsun, seçim var, katkıda bulunmak zorundasın.”

Yusuf Y., söz konusu ödemeyi gönüllü bir bağış olarak yapmadığını, kendisini mecbur hissettiğini belirtti.

“30 MİLYON LİRAYI DA GÖNÜLLÜ VERMEDİM”

Duruşmada gündeme gelen bir diğer iddia ise Gökhan Böcek'e yapıldığı belirtilen 30 milyon liralık ödeme oldu.

Yusuf Y., Gökhan Böcek'in boşanma sürecinde kendisinden para istediğini öne sürerek şunları söyledi:

“Gökhan yanıma geldi ve 30 milyon liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Eski eşi Zeynep Kerimoğlu ile ayrılmıştı, şu anki eşi Zuhal Böcek ile evlenmesi gerektiğini söyledi. Şu anki eşi hamileydi. Ben de verdim. Ama bu parayı da gönüllü vermedim.”

İş insanının bu açıklamaları, davadaki milyonluk para taleplerine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

“İSKAN ALABİLMEK İÇİN DAİRE VERDİK”

Mahkemede yalnızca nakit para talepleri değil, belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında daire istendiği iddiaları da dile getirildi.

İş insanı Hakan I., 2016 yılında Konyaaltı Belediyesi'ne yaptıkları iskan başvurusunun aylarca bekletildiğini belirtti.

Hakan I., kendilerinden Muhittin Böcek'e verilmek üzere bir daire istendiğini öne sürerek şöyle konuştu:

“Biz bu durumun olamayacağını söyledik ama bu daireyi mecburiyetten zorla verdik. Bina tamamen bitmişti, o halde dahi iskanı 2017 yılının Şubat ayında verdiler.”

İnşaat mühendisi Mehmet Akif K. de benzer bir iddiayı mahkemeye taşıdı.

Mehmet Akif K., tamamladıkları inşaat için iskan ruhsatı almak istediklerini belirterek, “Biz iskan karşılığı daireyi Muhittin Böcek için verdik” dedi.

“5 DÜKKÂNDAN 4'ÜNÜ BÖCEK'E İSTEDİLER”

Duruşmada ifade veren iş insanı Sezgin K. ise yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde kendisinden dükkân talep edildiğini öne sürdü.

Sezgin K., belediyenin eski genel sekreter yardımcısı Serkan T.'nin 5 dükkân istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“5 dükkandan 4'ünü Muhittin Böcek'e, 1 tanesini kendine istedi.”

İş insanı, belediyeyle ilgili mali görüşmelerini Serkan T. üzerinden yürüttüğünü ve yaşadığı süreç nedeniyle mağdur olduğunu belirtti.

MAĞDUR OLARAK DİNLENDİLER, SANIK OLDULAR

Davada dikkat çeken gelişmelerden biri de daha önce suçtan zarar gören sıfatıyla ifade veren 9 iş insanının ek iddianameyle sanık konumuna geçmesi oldu.

Savcılık, bazı ödemelerde icbar suretiyle irtikap suçunun gerektirdiği baskı unsurunun oluşmadığı değerlendirmesinde bulunarak söz konusu iş insanlarının rüşvet verme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bazı iş insanları ise para ve taşınmazları kendi istekleriyle vermediklerini savundu.

Sanıklardan İbrahim T. de hakkındaki rüşvet suçlamalarını reddederek, “Bana iftira atılıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

MİLYONLUK MAL VARLIKLARI İÇİN MÜSADERE TALEBİ

702 sayfalık ana iddianamede, soruşturma kapsamında tespit edildiği belirtilen 26 ayrı eyleme ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Savcılık tarafından yaklaşık 170 milyon 83 bin liralık nakit ve mevduatın yanı sıra 10 daire, 5 araç, 5 iş yeri, lüks marka bir saat ve cep telefonunun müsaderesi talep edildi.

El koyma kararı verilen taşınır ve taşınmazların toplam değerinin ise 258 milyon 600 bin lira olduğu belirtildi.

MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI

İki tutuklu sanığın da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, dosyaya yeni eklenen sanıkların ifadelerini aldı.

Duruşmaya katılmayan iki sanık hakkında zorla getirme kararı verilirken, sanık Demir D. hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Mahkeme, ifadeleri alınamayan sanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Muhittin Böcek ve diğer sanıklar hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama devam ediyor. Duruşmada dile getirilen para ve taşınmaz talepleri ise henüz kesinleşmiş mahkeme hükmüyle sabit bulunmuyor.