Dün gecenin en soğuk yeri belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye genelinde gece saatlerinde kaydedilen sıcaklık değerleri dikkat çekti. En düşük sıcaklık eksi 2,8 dereceyle Erzurum’un Palandöken ilçesinde ölçülürken, Mersin’in Silifke ilçesi 22 dereceyle gecenin en sıcak noktası oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından: 03.11.2026 18:00 ile 4.11.2026 06:00 saatleri arasında gerçekleşen en düşük sıcaklıkları paylaştı. Buna göre; termometreler Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi’nde -2.8’i, Ardahan’ın Göle ilçesinde -1.4’i, Van Çaldıran ilçesinde -0.6’i, Kars merkezde -0.4’i ve Van’ın Saray ilçesinde -0.2’i gösterdi.
22 derece ile Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu açıkları ülkemizde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.