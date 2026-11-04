  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şampiyonlar Ligi'nde Filistin'e dev destek! Galatasaray tribünlerinden tüm dünyaya insanlık dersi! Metrobüs duraklarında insanlık dramı! CHP'li İBB'nin liyakatsizliği İstanbul'u yine rezil etti! ABD'de ilk Müslüman senatör tarihi eşikte! Michigan anketlerinde Abdul El-Sayed zafere koşuyor! Cezaevinden Terörsüz Türkiye açıklaması! Selo’nun derdi hiç değişmedi: Atılması gereken en acil adım Öcalan! Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti! Yılmaz Özdil mahallesinden gördüğü baskıyı ‘Çok üzüldüm’ diye anlattı: Ne yapayım yani? Özgür Özel'le anlaşıp ben de para mı alayım? Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi Ekosistem İstanbul’u haraca mecbur bırakmış! Rüşvet: Hayır işi! Ödeme: Çek yaz! AK Parti'nin iktidara gelişinde 24. gurur yılı! Bakan Mustafa Çiftçi'den "millete hizmet yolculuğu" mesajı! Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı
Yerel Dün gecenin en soğuk yeri belli oldu
Yerel

Dün gecenin en soğuk yeri belli oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dün gecenin en soğuk yeri belli oldu

Türkiye genelinde gece saatlerinde kaydedilen sıcaklık değerleri dikkat çekti. En düşük sıcaklık eksi 2,8 dereceyle Erzurum’un Palandöken ilçesinde ölçülürken, Mersin’in Silifke ilçesi 22 dereceyle gecenin en sıcak noktası oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından: 03.11.2026 18:00 ile 4.11.2026 06:00 saatleri arasında gerçekleşen en düşük sıcaklıkları paylaştı. Buna göre; termometreler Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi’nde -2.8’i, Ardahan’ın Göle ilçesinde -1.4’i, Van Çaldıran ilçesinde -0.6’i, Kars merkezde -0.4’i ve Van’ın Saray ilçesinde -0.2’i gösterdi.

22 derece ile Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu açıkları ülkemizde kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Orkun Kökçü'den kötü haber geldi!
Orkun Kökçü'den kötü haber geldi!

Spor

Orkun Kökçü'den kötü haber geldi!

Kars'ta dondurucu soğuklar erken başladı!
Kars'ta dondurucu soğuklar erken başladı!

Yerel

Kars'ta dondurucu soğuklar erken başladı!

Adana’ya soğuk hava dalgası geliyor
Adana’ya soğuk hava dalgası geliyor

Yerel

Adana’ya soğuk hava dalgası geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23