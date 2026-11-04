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Dünya ABD’nin Venezuela’da uzun vadeli askeri varlık için görüştüğü iddiası
Dünya

ABD’nin Venezuela’da uzun vadeli askeri varlık için görüştüğü iddiası

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ABD’nin Venezuela’da uzun vadeli askeri varlık için görüştüğü iddiası

Washington ile Karakas arasında, ABD askerlerinin Venezuela’daki faaliyetlerine hukuki çerçeve sağlayacak bir anlaşmanın müzakere edildiği öne sürüldü. Görüşmelerin uzun süreli askeri varlığa zemin hazırlayabileceği belirtilirken, bir ABD’li yetkili üs kurulması ihtimalinin henüz uzak olduğunu söyledi.

ABD’nin Venezuela ile güvenlik ilişkilerini genişletmek amacıyla yürüttüğü görüşmelerde, Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması’nın (SOFA) gündemde olduğu iddia edildi. New York Times’a konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD’li yetkililer, müzakerelerin Venezuela’da uzun vadeli Amerikan askeri varlığının temelini oluşturabileceğini savundu.

Yetkililere göre, Washington adına görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio öncülük ediyor. Müzakerelerle iki ülke arasındaki askeri anlaşmaların kapsamının genişletilmesinin hedeflendiği ileri sürülüyor.

ABD ve Venezuela yönetimleri arasında Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması (SOFA) olarak bilinen askeri mutabakata ilişkin görüşmeler yapıldığını iddia eden yetkililer, bu görüşmelere Washington yönetimi tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun öncülük ettiğini belirtti.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Washington yönetiminin Venezuela ile güvenlik işbirliğini genişletmeyi hedeflediğini, ancak üs kurulmasına dair ciddi bir tartışmanın henüz "çok uzak bir ihtimal" olduğunu vurguladı.

Latin Amerika'daki askeri işbirliği konularında daha önce görev yapmış eski bir ABD'li yetkili ise bir anlaşmaya varılsa dahi Venezuela'da ABD askeri varlığı oluşturmanın çeşitli zorluklar barındırdığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkında NYT'ye yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin şimdiye kadar 100'den fazla ülkeyle SOFA imzaladığı, söz konusu anlaşmaların "gemi ziyaretleri, eğitimler, tatbikatlar ve insani yardım gibi karşılıklı mutabakata varılan faaliyetlerde ABD kuvvetlerinin çalışması için net ve öngörülebilir bir yasal çerçeve sunarak savunma işbirliğini teşvik ettiği" ifade edildi.

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