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Gündem İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Gerekirse odamdaki elektriği keserim
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Gerekirse odamdaki elektriği keserim

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AA Giriş Tarihi:

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Gerekirse odamdaki elektriği keserim

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki üretimin sürmesi için gerekirse odasının elektriğini kapatıp sıcaklığını en düşük seviyeye indireceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, Tahran’da katıldığı bir programda, ülkedeki üretim çarkı için enerjinin önemine ilişkin açıklama yaptı.

Pezeşkiyan, ülkedeki üretim çarkının hiçbir şekilde durmasına ve yavaşlamasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, "Elektrik, gaz ve suyumuzun kesilmemesi ve üretim çarkının durmaması için gerekirse odamdaki elektriği keserim, sıcaklığı minimuma indiririm. Üretimin azalmasına izin vermem." diye konuştu.

İRAN'DA ENERJİ SIKINTISI

İran’da son dönemde yaşanan peş peşe elektrik kesintilerinin temel nedeninin, termik santrallere yeterli yakıt sağlanamaması olduğu belirtiliyor. Ülkenin elektrik üretiminin yüzde 86’dan fazlasını karşılayan termik santrallerde doğal gaz tedarikinin geçen yıllara göre azalması, buna karşılık sıvı yakıt stoklarının da ciddi biçimde gerilemesi elektrik üretimini olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle konutlarda doğal gaz tüketiminin artmasının santrallere ayrılan gazı daha da azaltabileceği ve kış aylarında elektrik arzında daha ciddi sorunlar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Başkent Tahran'da gün aşırı​​​​​​​ 2 saat elektrik kesintisi uygulanırken, bir taraftan ABD savaşının enerji üretimi ve nakil hatlarına verdiği zarar, diğer taraftan enerji üretim ve dağıtım sisteminin geliştirilememesi ülkede enerji sorununun sürmesine neden oluyor.

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