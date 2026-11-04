Avrupa'da doğal gaz alarmı! Fiyat tahmini neredeyse ikiye katlandı

Avrupa'da kış ayları yaklaşırken enerji piyasalarından dikkat çekici bir uyarı geldi. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Orta Doğu'dan yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2027 yılına ilişkin fiyat beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, özellikle kış aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi ve Körfez bölgesindeki sevkiyat sorunlarının devam etmesi halinde Avrupa'nın daha yüksek enerji maliyetleriyle karşılaşabileceğine dikkat çekti.

DOĞAL GAZDA 74 AVROLUK TAHMİN!

Goldman Sachs'ın yayımladığı değerlendirmede, Avrupa doğal gaz piyasasının temel göstergelerinden Hollanda TTF merkezinde 2027 yılının ilk çeyreğine ilişkin fiyat tahmini megavatsaat başına 44 avrodan 74 avroya yükseltildi.

Böylece bankanın ilk üç aylık dönem için fiyat beklentisi yaklaşık yüzde 68 artırılmış oldu.

2027 yılının tamamına ilişkin tahmin ise 32 avrodan 51 avroya çıkarıldı. Bu güncelleme de yaklaşık yüzde 59'luk artışa karşılık geliyor.

KIŞ AYLARI İÇİN YÜZDE 47'LİK RİSK

Goldman Sachs, doğal gaz piyasasındaki belirsizliğin önemli ölçüde Orta Doğu'daki gelişmelerden ve hava koşullarından kaynaklandığını belirtti.

Bankanın aktardığı piyasa değerlendirmesine göre, bu kış Orta Doğu'dan gelen LNG arzının düşük kalması ve sıcaklıkların ortalamanın altında seyretmesi ihtimaline yüzde 47 olasılık veriliyor.

Bu iki gelişmenin aynı dönemde yaşanması, Avrupa'nın doğal gaz tedarikinde karşılaşabileceği riskleri artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

KÖRFEZ'DEN LNG SEVKİYATI SAVAŞ ÖNCESİNİN ÇOK GERİSİNDE

Enerji piyasalarındaki endişelerin merkezinde Körfez ülkelerinden gerçekleştirilen LNG ihracatı bulunuyor.

Goldman Sachs, ekim ayında Orta Doğu kaynaklı LNG arzının beklentileri aşmasına rağmen bölgedeki ihracatın savaş öncesi seviyelere ulaşamadığını bildirdi.

Bankanın verilerine göre Körfez'den yapılan LNG ihracatı, savaş öncesi seviyelerin yalnızca yüzde 33'ü düzeyinde kaldı.

Bu tablo, sevkiyatta kısmi toparlanma yaşansa da doğal gaz arzındaki sıkıntıların devam ettiğini ortaya koyuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL TOPARLANDI, DOĞAL GAZ GERİDE KALDI

Dünya enerji ticaretinin en kritik güzergâhlarından Hürmüz Boğazı'nda tanker hareketliliği dalgalı seyrini sürdürüyor.

Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre boğazdan geçen LNG miktarındaki tahmini toparlanma, petrol sevkiyatında kaydedilen iyileşmenin oldukça gerisinde bulunuyor.

Bu durum, petrol taşımacılığındaki hareketliliğin doğal gaz piyasasına aynı ölçüde yansımadığını gösteriyor.

EKİM AYI DENİZ TAŞIMACILIĞINDA EN KÖTÜ DÖNEM OLDU

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki deniz yollarında yaşanan güvenlik sorunları da enerji ticaretini olumsuz etkiliyor.

Deniz güvenliği olaylarını izleyen verilere göre ekim ayı, bölgede ticari gemilere yönelik saldırılar bakımından kayıtlara geçen en kötü ay oldu.

Artan güvenlik riskleri ve LNG sevkiyatındaki belirsizlikler, Avrupa'nın önümüzdeki yıl karşılaşabileceği doğal gaz maliyetleri açısından önemini koruyor.

Goldman Sachs'ın tahminlerini sert biçimde yükseltmesi, enerji piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz risklerinin yakından takip edildiğini gösteriyor.