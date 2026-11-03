Başkan Erdoğan duyurdu: Güney Kore ile nükleer mutabakat zaptı imzaladık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük" dedi.

“İLİŞKİLERİMİZ KAN KARDEŞLİĞİNE DAYANIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın dost olarak nitelendirdiği Güney Kore’ye 8 yıl aradan sonra resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un daveti üzerine Seul'de bulunan Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına ev sahibi mevkidaşına ve heyetine teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluğun temellerinin Kore Savaşı'nda atıldığını hatırlattı.

Erdoğan, "76 yıl önce Kahraman Mehmetçiğin Kore’nin bağımsızlığı için yaptığı fedakarlıklarla kan kardeşliğine dönüşen ilişkilerimizin bugün de müstesna düzeyde seyretmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerin stratejik ortaklığa ivme kazandırdığını belirten Erdoğan, temasların iki ülke arasındaki iş birliğini dinamik ve geleceğe odaklı bir şekilde ileri taşıyacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞÖYLE DEVAM ETTİ;

Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkilerin öncelikli gündem maddesi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut ticaret hacminin daha da geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti;

Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolar hedefine ulaştıracak adımları görüştük. Aramızdaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın günün şartlarına göre tadil edilmesi dahil ilgili kurumlarımızın çalışmalarına odaklandık. Ülkemizde 400'den fazla Koreli firma faaliyet gösteriyor. Kore firmalarıyla sadece ülkemizde değil, Türkiye'nin güçlü olduğu pazarlarda ortak projelere adımlarımızı atıyoruz.

Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madencilik oluşturdu. 2025 Kasım ayında Türkiye Nükleer Enerji Şirketi ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu arasında imzalanan mutabakat zaptı iş birliğimiz için önemli bir zemin teşkil ediyor. Bugün Enerji Bakanlıklarımız arasında imzalanan belgelerin de bu iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum. Özellikle batarya üretimi, yapay zekâ ve yarı iletkenler dahil olmak üzere birçok ileri teknolojiler alanında Kore ile iş birliğine büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere savunma sanayi stratejik ortaklığımızın somut neticeler verdiği alanların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmemde Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettik.

“İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA İLERİLERE TAŞIMAYA KARARLIYIZ”

Önümüzdeki sene idrak edeceğimiz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümünde özel etkinlikler planlıyoruz. Bölgelerinde ve ötesinde etkin roller üstlenen, küresel barış ve istikrara önem veren iki ülkeyiz. Uluslararası meselelere dair görüşlerimiz büyük ölçüde örtüşüyor. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı destekliyoruz. Birleşmiş Milletler, MIKTA, G20 dahil olmak üzere çok taraflı platformlardaki iş birliğimizi tüm insanlığın faydası için daha ilerilere taşımaya kararlıyız.

Kıymetli dostum Sayın Cumhurbaşkanı Myung ile ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla yakın çalışmayı sürdüreceğiz. Huzurlarınızda kendilerine ikili ilişkilerimize yaptığı katkılar için şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Korece teşekkür anlamına gelen 'Kamsahamnida' ifadesiyle tamamladı.

LEE: TÜRKİYE HALKIMIZIN GÖNLÜNDE KAN KARDEŞİMİZDİR

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise yaptığı açıklamada, "Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir" dedi. Lee,"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Savunma sanayisi işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık" dedi. Lee,"(Türkiye ile) Nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDA 4 ANLAŞMA İMZALANDI

Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye ile Güney Kore arasında bilim, teknoloji, doğal kaynaklar, madencilik, enerji ve nükleer enerji alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza törenine geçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasındaki "Bilim, Teknoloji ve İnovasyon (STI) Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanı Bae Kyung-hoon tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasındaki "Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı arasındaki "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imzaladı.

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasındaki "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı" da Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.