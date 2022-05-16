Nazım Sangare sağlık durumu nasıl? Nazım Sangare sakatlığı ne?

Fenerbahçe Kulübü, Karagümrük maçında sakatlanan Nazım Sangare'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam Fatih Karagümrük ile oynadığımız maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nazım Sangare'nin gerçekleştirilen görüntülemesinde ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Nazım Sangare kimdir?

30 Mayıs 1994 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde doğan Nazım Sangare, Türk Milli Takımı'nı seçmiş sağ bek mevkiisinde oynayan profesyonel futbolcu. Futbola Viktoria Thorr'da başlayan ve amatör lig takımı Bedburger BV'de devam eden oyuncu ilk profesyonel sözleşmesini ve altyapısını ise 2008 yılında katıldığı Alemannia Aachen'dan aldı. 18 yaşında Borussia Monchengladbach'ın 19 yaş altı takımına transfer olan Nazım, 1 sene burada kaldıktan sonra Aachen'a geri dönüp ilk defa profesyonel maç deneyimini burada yaşadı.

Aachen'dan sonra önce Fortuna Düsseldorf'a, oradan da Osnabrück'e transfer oldu ve Almanya'nın alt liglerinde oynadı. 2017 yılında 23 yaşındayken Antalyaspor tarafından 250 bin euro bedelle transfer edildi ve Türkiye'de top koşturmaya başladı. Aynı zamanda Antalyaspor formasıyla 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansla Türkiye A Milli Takımı'na yükseldi ve 25 yaşında milli oldu.