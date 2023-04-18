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Aktüel NASA: Tam tamına 700 milyon ışık yılı uzakta iki galaksi iletişime geçti! Uzayda, orada çarpıştılar
Aktüel

NASA: Tam tamına 700 milyon ışık yılı uzakta iki galaksi iletişime geçti! Uzayda, orada çarpıştılar

Yeniakit Publisher
2023-04-18 21:08:00 - 2023-04-18 22:03:51
NASA: Tam tamına 700 milyon ışık yılı uzakta iki galaksi iletişime geçti! Uzayda, orada çarpıştılar

Nasa her geçen gün yeni görüntülere ulaşıyor onlarla iletişime geçiyor! Bu kez 700 milyon ışık yılı uzakta iki galaksinin çarpışması NASA tarafından gözlemlendi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın James Webb teleskobu 700 milyon ışık yılı uzakta, iki galaksi birbiri ile çarpıştığı anları gözlemlendi.

Çarpışmanın etkisi ile milyarlarca güneşin yayacağı kadar kuvvetli kızıl ötesi ışık ortaya çıktı.

ARP220 adı verilen gök ada takımı oluştu.

Takımda yaklaşık 200 büyük yıldız bulunuyor.

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