  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Hulusi Akar tarih verdi... Altay Tankı TSK'ya teslim ediliyor

Kararı duyurdu: Bizden Kılıçdaroğlu'na oy çıkmaz

Türkiye'nin yeni silahını gören Yunanistan'da Miçotakis sahaya indi! Helikopterler, botlar harekete geçti

Çekemeyenler bakıp bakıp çatlasın! CHP'nin tüp kuyruğu değil "TCG Anadolu" kuyruğu

Kılıçdaroğlu Sülün Osman'ı bile solladı: Tarihin gördüğü en büyük desteksiz atış!

PKK elebaşı sapık Duran Kalkan, muhalefete destek istedi

Bayraktar'dan gururlandıran Kızılelma paylaşımı! Sosyal medyada binlerce beğeni aldı

Rusya, İngiltere ve İtalya, Türkiye'den çılgınlar gibi satın almaya başladı! Rakam 1,5 milyar doları geçti

İşte Cumhuriyet'in zihniyeti! Mustafa Kemal'e secde eden Mine Kırıkkanat'tan Kabe'yi ziyaret eden Müslümanlara alçak sözler

Altın borcu olanlar dikkat! Hatice Kolçak'ın son sözleri olay: Vatandaş altınlarını oraya götürmeye başladı
Dünya Rusya muhalif ismi kışkırtıcı buldu: İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı, bakanlığa çağırdı!
Dünya

Rusya muhalif ismi kışkırtıcı buldu: İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı, bakanlığa çağırdı!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 19:46:00 - 2023-04-18 20:20:46
Rusya muhalif ismi kışkırtıcı buldu: İngiltere, ABD ve Kanada'yı 'iç işlerine müdahale etmekle' suçladı, bakanlığa çağırdı!

Rusya; İngiltere, ABD ve Kanada'yı "iç işlerine müdahale etmekle" suçladı! O isminin yalan söylediğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, "iç işlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle İngiltere, ABD ile Kanada'ya protesto notası verildiğini bildirdi. Rusya, üç ülkenin büyükelçilerini bakanlığa çağrıldıklarını duyurdu. Dikkat çeken açıklaması...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "iç işlerine müdahale ettikleri" gerekçesiyle İngiltere, ABD ile Kanada'ya protesto notası verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, ABD ile Kanada'nın, Rusya'da muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili "kışkırtıcı" açıklamalar yaptığı ve "yalan" bilgiler yaydığı ifade edildi.

Bu ifadelerin "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, bu nedenle, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ve Kanada'nın Moskova Büyükelçisi Alison Le Claire'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu tür eylemlerin "Rusya'nın iç işlerine müdahale" olarak değerlendirildiği ve büyükelçilere protesto notalarının verildiği kaydedildi.

Rusya'da, İngiltere vatandaşlığı da bulunan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza, "vatana ihanet" ve "Rus ordusu hakkında yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılandığı mahkemece dün 25 yıl hapis ve 400 bin ruble (yaklaşık 5 bin dolar) para cezasına çarptırılmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başta İngiltere olmak üzere Batılı ülkeler söz konusu kararı kınayan açıklamalar yapmıştı.

İlginizi çekebilir→ Altını olanlar dikkat! Ünlü isim: Altın fiyatları için bayram sonrasını işaret etti, duyurdu! Kritik altın tahmini sözleri→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23