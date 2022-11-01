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Dünya Nalgae Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 110'a yükseldi
Dünya

Nalgae Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

Filipinler'de meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 110'a çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 12:25:00 -
Nalgae Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, tayfundan en çok Maguindanao eyaletinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, tayfunda 110 kişinin hayatını kaybettiği, 101 kişinin yaralandığı, kayıp 33 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Yaklaşık 850 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan Nalgae Tayfunu'nun tarımsal zarar boyutu ise yaklaşık 22 milyon dolar olarak açıklandı.

Tayfun nedeniyle, yaklaşık 13 milyon dolarlık altyapı hasarı tespit edildiği de belirtildi.

Filipinler'de yılda ortalama 20 tropikal fırtına etkili oluyor. (İLKHA)

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