Müyesser Yıldız darbe heveslisi amiral eskilerinin hizmetinde! Cihat Yaycı'ya itibar suikastı
Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriye ilişkin davada, Avukat Mustafa Güler'in sözleri ile Cihat Yaycı'yı hedef gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, darbe imalı gece yarısı bildirisine ilişkin yargılanmalarına devam edilen 12 amiral eskisinin davası hakkında bir dizi paylaşımda bulundu.
Yıldız, amiral eskilerinin avukatı Mustafa Güler'in mahkemede, bildiri yayınlanmadan önce iktidarın haberinin olduğunu söylediğini aktardı.
İsim kullanmadıysa Yaycı olduğunu nereden biliyorsun?
Müyesser Yıldız, bir yandan avukat Güler'in isim kullanmadığını söylerken diğer yandan Cihat Yaycı'yı işaret ettiğini ifade ederek, Yaycı'nın darbe imalı bildiri yayınlanmadan önce iktidarı bilgilendirdiğini öne sürdü.
TÜRK DESS tarafından Yaycı'ya yönelik iftiraya ilişkin sert bir açıklama yayınlandı.
Cihat Yaycı hakkında öne sürülen iddia için hukuki işlemlerin başlatıldığını belirten TÜRG DESS, açıklamada şu ifadeleri kullandı: