Mutfak, banyo, tuvalet en iyi nasıl temizlenir? Portakal kabuğundan yüzey temizleyici tarifi

Kış mevsiminden en çok tüketilen meyveler arasında portakal ve narenciyeler bulunuyor. Birçok gribal enfeksiyon hastalıklarına da şifa olan portakalın kabuğu da atılmamalı. Peki portakal kabuğu nasıl değerlendirilebilir? İşte cevabı...

Mutfak, banyo, tuvalet en iyi nasıl temizlenir?

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Malzemeler

4 portakalın kabukları

1 cam şişe beyaz sirke

Farklı bir koku istiyorsanız, bitki yağı kullanabilirsiniz. Örneğin, limon yağı

1 büyük kavanoz

Tülbent veya oldukça ince bir süzgeç

Bir sprey şişesi

Portakal kabuğundan yüzey temizleyici tarifi nasıl yapılır?

Portakal kabuklarını cam kavanoza atın ve üzerini geçecek kadar sirke ilave edin. 3 hafta boyunca bekletin ve sirkenin portakal kabuklarından ihtiyacı olan tüm gerekli maddeleri almasına izin verin. Güneş almayan ve oda sıcaklığında olan bir yerde bekletmeniz yeterli olacaktır. 3. Hafta sonunda tülbent yardımıyla karışımı süzün ve sprey şişeye alın. Üzerine yarı yarıya olacak şekilde su ekleyin. Leke ne kadar zorluysa o kadar çok kullanmanız gerekiyor. Bu sebeple birazını ayırıp seyreltmeden kullanmayı tercih edebilirsiniz. Son olarak içine seçtiğiniz bir bitki yağını ekleyin ve yüzey temizleyiciniz hazır!