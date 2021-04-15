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Spor Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Donk'a sert tepki: Seks partilerinden bıktık artık!
Spor

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Donk'a sert tepki: Seks partilerinden bıktık artık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Donk'un seks partilerinden bıktık! Akşam parti, sabah idman. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıyorlar'' diyerek sitem ettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:42:00 -
Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve Donk'a sert tepki: Seks partilerinden bıktık artık!

Genel Kurul üyesi 20 kişilik grupla bir araya gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüpte yaşananları, özellikle futboldaki gelişmeleri anlatırken, birbirinden ilginç bilgiler verdi, şikayetlerini dile getirdi. YER: Türk Telekom TARİH: 12.04.2021, SAAT: 16.00. Milliyet'ten Nevzat Dindar'a göre işte yaşananlar...

“Donk’un seks partilerinden bıktık''

Galatasaray’ın futbolda Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardında kalmasına gönderme yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler” diye konuştu.

Eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu

2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu. Öte yandan Donk, derbi günü yaptığı paylaşımda ‘Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım.’ açıklaması yapmıştı.

“Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a”

Cim-Bom’un antrenmanlarından iyi çalışamadığına göndermede bulunan Başkan Cengiz’in, takımdan sonraki hedefi teknik direktör Fatih Terim oldu. İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, “Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum’a” diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.

Terim ve ekibine gönderme

Sarı-kırmızılıların deplasman için kullandığı özel uçuşlarda, kulübe verilen ücretsiz hakların Florya tarafından kullanıldığına işaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bundan dert yandı. Başkan Cengiz, kontenjanın hep Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi tarafından kullanıldığını dile getirdi.

“Süren’in 12 milyon dolarlık maketini unutmadım”

Pandemi nedeniyle genel kurula gidilememesine rağmen, damadı Burak Elmas’ı aday olarak hazırlayan eski başkan Faruk Süren’e de çatan Mustafa Cengiz, “Süren’in 12 milyon dolarlık maketini unutmadım” dedi. Ali Sami Yen Stadı’nın ilk projesi için ödenen bu paranın kayıtlarının da kayıp olduğu ifade edildi.

“Maça Divan kontenjanından geliyordu''

Görevde bulunduğu süre içerisinde yıldızı hiç barışmadığı Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun başkanlığa aday olduğunu dile getiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Maça Divan kontenjanından geliyordu. Ayrıldı, artık bedavaya nasıl gelecek?” ifadesini kullandı.

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