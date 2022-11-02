Musk kesenin ağzını açtı: Önce Twitter şimdi de...

Üst düzey yöneticilerle yollarını ayıran milyarder iş insanı, şirkette işten çıkarmalara devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca platformun sıkı bir kullanıcısı olan Musk, kullanıcıların en çok istediği birkaç özelliği de devreye almak için hazırlıklar yapıyor.

Son olarak mavi tik için ayda 8 dolarlık bir fiyat belirleyen yeni Twitter CEO’su, bir yandan da tweet düzenleme seçeneğini tüm kullanıcılara açmak için hazırlanıyor. Musk, henüz bu konuda bir açıklama yapmasa da kullanıcılar uzun zamandır bekledikleri özelliğin gelmesi için milyardere sık sık platform üzerinden sorular soruyorlar.

KOLEKSİYONUNA YENİ BİR JET EKLEDİ

Musk çalışmalarına son hızla devam ederken bir de aldığı son derece pahalı jetle dikkat çekti. Elon Musk, büyüyen özel uçak filosuna 78 milyon dolarlık yeni bir jet ekledi.

Musk, sıkı bir Twitter kullanıcısı olduğu kadar özel jetlerin de büyük bir hayranı. Teksas merkezli haber sitesi Austonia’nın haberine göre Musk, son olarak Gulfstream G700 için sipariş verdi. Yeni jetin, Ekim 2019’da piyasaya sürülen G700’ün mevcut jeti G650ER’nin yerini alması bekleniyor.

Musk düzenli olarak özel uçakla seyahat ediyor. 2018’de milyarder iş insanı, Washington Post tarafından elde edilen uçuş kayıtlarına göre G650ER’siyle 150.000 milden fazla uçuş yaptı.

G700, Gulfstream’in en yeni jetlerinden biri. Austonia’ya göre, Musk’ın G700’ü 2023’ün başlarında alması bekleniyor. Ancak, Flight Global’a göre Federal Havacılık İdaresi veya FAA, jetin yazılımını gözden geçirmeye devam ettiğinden, G700’ün teslimatı üç ila altı ay ertelenebilir.

Musk’ın şu anda üçü Gulfstream tarafından yapılan dört jeti var. Ayrıca satın aldığı ilk jet olan Dassault 900B’ye de sahip. FAA siciline göre, Musk’ın tüm jetleri SpaceX ile bağları olan bir paravan şirket olan Falcon Landing LLC üzerine kayıtlı.

LÜKS JET ŞİRKET GİDERLERİNİ YÜKSELTECEK

G700 oldukça lüks bir jet olduğu gibi çalıştırması da pahalı bir araç. Jeti 400 saat boyunca uçurmak, yaklaşık 3.5 milyon dolara mal olabilir, bu da işletme giderlerini artırabilir.

Bloomberg’in haberine göre G700, Bombardier 7500’e rakip olmayı hedefliyor. G700’ün 7.500 deniz mili menzili var, bu da jetin Singapur’dan San Francisco’ya kesintisiz uçabileceği anlamına geliyor.

Gulfstream’e göre G700, iş jetleri arasında en büyük kabine sahip. Jetin sanal turunda, G700’ün kabini; tuvalet, mutfak, ön koltuk, eğlence süiti ve yemek alanı gibi çeşitli bölümlere ayrılmış. G700’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kamara.

Kamara, tek kişilik veya çift kişilik yatak ile tasarlanmış. Ayrıca G700, jetin içine bol miktarda ışık girmesine izin veren 20 pencereye sahip.

Lüks jetin bir de banyosu bulunuyor. Banyoda banyo malzemeleri ve değerli eşyalar için çeşitli bölmeler, boy aynası ve deri koltuklu tuvalet de yer alıyor.