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Spor Musa Askan Yamak kimdir? Musa Askan Yamak neden ölüm ölüm nedeni ne?
Spor

Musa Askan Yamak kimdir? Musa Askan Yamak neden ölüm ölüm nedeni ne?

Musa Askan Yamak, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Peki Musa Askan Yamak kimdir, nereliydi?

Yeniakit Publisher
2022-05-16 08:50:00 - 2022-05-16 08:51:01
Musa Askan Yamak kimdir? Musa Askan Yamak neden ölüm ölüm nedeni ne?

Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi. Almanya’nın Münih kentinde yapılan +84 kg’da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Musa Askan Yamak neden ölüm ölüm nedeni ne?

Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Giresun'un Alucra ilçesi doğmulu olan Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

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