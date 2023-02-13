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Yerel Muhtarlardan örnek davranış! Maaşlarını depremzedeler için AFAD'a bağışlayacaklar
Yerel

Muhtarlardan örnek davranış! Maaşlarını depremzedeler için AFAD'a bağışlayacaklar

Kahramanmaraş'ın Çayırlı ilçesinde muhtarlar şubat ayı maaşlarını AFAD'a bağışlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:12:00 -
Muhtarlardan örnek davranış! Maaşlarını depremzedeler için AFAD'a bağışlayacaklar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 il de yıkıma sebep olan depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber olurken Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı köy muhtarları şubat ayı maaşlarını depremzedeler için bağışladı.

Maaşlarını AFAD'a bağışlayacaklar

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından devam eden yardım seferberliği çerçevesinde bir araya gelen Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı köy ve mahalle muhtarları, şubat ayı maaşlarını AFAD'a bağışlama kararı aldı.

“Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir” ifadesini kullanan Çayırlı İlçe Kaymakamı Ahmet Gülderen, “Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında muhtarlarımızın almış oldukları bu güzel kararın ülkemize de örnek teşkil etmesi bakımından önemlidir. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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