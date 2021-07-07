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Yerel Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 12:19:00 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonu

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan K.A. (22) ile S.K'nin (21) üst, iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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