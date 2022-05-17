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Spor Metin Öztürk başkan adayı olmayacak mı? Dursun Özbek başkan adayı mı?
Spor

Metin Öztürk başkan adayı olmayacak mı? Dursun Özbek başkan adayı mı?

Galatasaray'da 11 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı camiada sıcak bir gelişme yaşandı. Dursun Özbek ile Metin Öztürk başkanlık adaylığı konusunda flaş bir karar verdi. Peki, Dursun Özbek başkan adayı mı olacak? Metin Öztürk başkan adaylığından çekildi mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 23:34:00 -
Metin Öztürk başkan adayı olmayacak mı? Dursun Özbek başkan adayı mı?

Galatasaray'da nisan ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul mahkeme kararıyla ertelenmişti. Seçimler 11 Haziran'da yapılacak. Başkanlık seçimi öncesinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Metin Öztürk başkan adayı olmayacak mı? Dursun Özbek başkan adayı mı?

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, Özbek başkanlığında birleşme kararı aldı. Yarın yapılacak adaylık açıklamasının ardından, cuma günü divan kurulu başkanlığına yönetim kurulu listesi verilecek.

Daha önce yapılan açıklamalarda Metin Öztürk adaylığını açıklamış, Dursun Özbek ise aday olmayacağını dile getirmişti.

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