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Aktüel Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı: Yarın öğlene kadar devam edecek
Aktüel

Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı: Yarın öğlene kadar devam edecek

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışının, yarın öğlene kadar devam etmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 15:24:00 - 2023-02-08 15:25:14
Meteorolojiden İstanbul'a kar uyarısı: Yarın öğlene kadar devam edecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul ile Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak devam eden kuvvetli kar sağanaklarının yarın öğlene kadar sürmesi öngörülüyor.

Başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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