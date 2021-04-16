Mesut Özil'in Sinan Gümüş'ü pişman ettiği an
Sakatlığı sonrası takımla çalışmalara başlayan dünya yıldızı Mesut Özil, kendisiyle ikili mücadeleye giren Sinan Gümüş'ü pişman etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.
Bir süredir sahalardan uzak kalan dünya yıldızı Mesut Özil de takımlara çalışmalara başladı.
Sinan Gümüş ile antrenmanda ikili mücadeleye giren Mesut Özil, genç futbolcuyu pişman etti. Mesut Özil'in çalımı sonrası eğlenceli anlar yaşandı.