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Spor Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi!
Spor

Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi!

Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Mesut Özil devreye girdi...

Yeniakit Publisher
2022-05-16 18:51:00 -
Mesut Özil, Kerem Aktürkoğlu için devreye girdi!

Bu sezon mücadele ettiği kulvarlarda taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Mesut Özil devreye girdi...

Performansıyla sarı - kırmızılı takıma gönül verenleri mutlu eden Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu için gündeme flaş bir iddia geldi.

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılması beklenen Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler henüz beklenen seviyede değil. Başkan Burak Elmas ise 15-20 milyon euro bandında teklif gelmemesi halinde oyuncuyu göndermeyi düşünmüyor.

MESUT ÖZİL, KEREM İLE GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, menajerleri aynı olan Kerem Aktürkoğlu ile görüştü. İddiaya göre; Mesut, Kerem'e yaşının artık geldiğini, Avrupa'da önemli bir kariyer elde etmek için şansının azaldığını ve bir an önce gitmesi gerektiğini belirtti.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Ekim ayında 24 yaşına girecek olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da olamaması sebebiyle takımda kalmayı düşünmüyor. Bu sezon takımı sırtlayan isimlerden biri olan Milli futbolcu 12 gol - 10 asistle oynuyor.

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