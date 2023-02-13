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Aktüel Meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
Aktüel

Meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı sobalar ve kağıt havlular, deprem bölgesine gönderiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 09:59:00 - 2023-02-13 10:09:47
Meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

Liseye ait atölyede gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından depremzedelere gönderilmek üzere soba, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı üretiliyor.

1 ton ürün gönderildi

Kağıt havlu üretim bölümüyle ilgilenen edebiyat öğretmeni Yakup Aydınlı, Milli Eğitim Bakanlığının okula kısa süre önce gönderdiği makinelerle üretim yaptıklarını belirterek, "Şu ana kadar 1 ton ürün gönderdik. Hazırda da bir ton ürünümüz var. Bakanlığımızdan ve özel sektörden 4 ton daha ham madde desteği geleceğini öğrendik. İnşallah onlar da geldiğinde üretip, afet bölgelerine göndereceğiz." dedi.

İki günde 100 soba ürettiler

İki gün içerisinde 100 adet soba ürettiklerini aktaran grafik öğretmeni Ahmet Taner Alp de "Milli Eğitim Bakanlığımızın himayesinde, AFAD'ın koordinasyonunda okulumuzda varillerle soba üretimi yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Gürkan Aygör ise afet bölgelerine göndermek için soba üretim faaliyetlerine gönüllü olarak katıldığını söyledi.

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