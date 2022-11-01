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Dünya Mescid-i Aksa'ya baskın!
Dünya

Mescid-i Aksa'ya baskın!

Siyonist rejimde erken genel seçim gününde yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 15:16:00 -
Mescid-i Aksa'ya baskın!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, siyonistlerin genel seçim için oy verme işleminin başladığı sabah saatlerinde yaklaşık 300 fanatik Yahudi yerleşimci, işgalci polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Açıklamada, bazı yerleşimcilerin baskın sırasında işgalcilerin bayrağının baskılı olduğu tişörtler giydiğini ve işgalci polisinin Aksa avlusunda yerleşimcilerin baskınını protesto eden bazı Müslüman gençleri zor kullanarak dışarı attığı belirtildi.

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