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Spor Merih Demiral takasla Premier Lig'e doğru
Spor

Merih Demiral takasla Premier Lig'e doğru

Juventus, Everton'ın Paris Saint-Germain'ie kiralık gönderdiği Moise Kean'i büyük bir nakit artı oyuncu takasıyla kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 13:51:00 -
Merih Demiral takasla Premier Lig'e doğru

Juventus, iki sezon önce Everton'a yolladığı Moise Kean'i yeniden takımda görmek istiyor. İtalya basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekibi Kean karşılığında Merih Demiral'ı talep ediyor.

Haberde Everton Menajeri Carlo Ancelotti'nin milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Takas formülünü düşünen Juventus, Adrien Rabiot'yu da transfere dahil etmeyi planlıyor.

PSG ile iyi bir sezon geçiren Kean, bu sezon 33 maçta 16 gol attı.

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