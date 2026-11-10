Mars’ın taşında beklenmedik sır! Lazer incelemesinde “yakut” izi bulundu

Mars’ın Jezero Krateri çevresini inceleyen Perseverance, gezegenin geçmişine ilişkin dikkat çekici bir ipucu buldu. Aracın SuperCam cihazı, bir kayaya lazer gönderdiğinde iki dar ışık sinyali kaydetti. İncelemeler, bu sinyallerin krom içeren korindondan geldiğini gösterdi. Korindonun krom içeren değerli taş biçimi ise yakut olarak biliniyor.

Lazer kayaya vurunca iki güçlü sinyal çıktı

SuperCam ekibi, yaklaşık iki yıl önce açık renkli bir kayayı lazerle incelediğinde 692,7 ve 694,1 nanometre dalga boylarında güçlü ışımalar tespit etti. Bu ışımaların, korindon kristal yapısındaki krom atomlarından kaynaklandığı belirlendi. Atomların ışık yayma süresi de ölçülerek mineralin yapısı doğrulandı. Ancak Mars’ta mücevher niteliğinde yakut bulunduğu anlamına gelen bir keşif söz konusu değil. Tespit edilenler küçük korindon kristalleri.

Mars’ta bulunması beklenmiyordu

Korindon, Dünya’da genellikle yüksek sıcaklık ve basınç altında oluşan metamorfik kayaçlarla ve bazı özel magmatik oluşumlarla ilişkilendiriliyor. Mars’ta Dünya’daki gibi levha tektoniği bulunmadığı için bu mineralin ortaya çıkması bilim insanlarının dikkatini çekti. Araştırmacılar, açıklamanın büyük göktaşı veya asteroit çarpmalarında ilişkilendirilebileceğini düşünüyor. Çok güçlü çarpışmalar, çevredeki kayaçları uzun süre ısıtarak bölgesel metamorfizmaya yol açabiliyor.

Jezero’nun geçmişine ışık tutabilir

Perseverance şu anda Jezero Krateri’nin kenarına yakın, son derece eski kayaçların bulunduğu bir bölgede çalışıyor. Bu nedenle geçmişte yaşanan büyük çarpışmaların izlerinin burada korunmuş olabileceği değerlendiriliyor. SuperCam ekibi de son dönemde açık renkli kayalarda aynı yöntemi daha sık kullanmaya başladı. Amaç, Mars’ın derin geçmişindeki çarpışmaların ve kaya dönüşümlerinin izlerini ortaya çıkarmak.