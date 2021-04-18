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Spor Marsilya, Lorient'i uzatmalarda yendi
Spor

Marsilya, Lorient'i uzatmalarda yendi

Marsilya, Fransa Ligue 1'in 33. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Lorient'i uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 04:35:00 -
Marsilya, Lorient'i uzatmalarda yendi

Lorient, 19. dakikada Moffi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Marsilya, 53. dakikada Dimitri Payet, 56. dakikada da Pol Lirola'nın golüyle 2-1 öne geçti ancak 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Teremas Igoboras Moffi maça tekrar eşitlik getirdi: 2-2.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Pol Lirola, attığı golle Marsilya'ya üç puanı getirdi.

Bu sonuçla Marsilya puanını 52'ye, çıkartırken, Lorient 32 puanda kaldı.

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