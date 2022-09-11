Mangdalena Andersson kimdir? İsveç seçim sonuçları:
İsveç'te yapılan genel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı.
İsveç’te genel seçimler gerçekleşti. Sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mangdalena Andersson liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti birinci çıktı. Peki, Mangdalena Andersson kim kaç yaşında?
Mangdalena Andersson kimdir?
Eva Magdalena Andersson 23 Ocak 1967'de dünyaya geldi.
30 Kasım 2021'den bu yana İsveç başbakanlığı yapmakta olan Andersson ülke tarihindeki ilk kadın başbakandır.
Ekim 2014'ten Kasım 2021'e kadar Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 4 Kasım 2021'de İsveç Sosyal Demokrat Partisi genel başkanı oldu.
Andersson, ekonomi profesörü Richard Friberg ile evlidir ve iki çocuğu vardır.