Maliyetleri 100 milyon TL! Fenerbahçeli ikili yedek kulübesine hapsoldu

Fenerbahçe'nin stoperde yüzü gülmüyor. Sarı-Lacivertliler üç sezonda o bölgeye yaptığı birçok takviyeden sadece Szalai'de nokta atışı yapabildi. Sezon başında bonservisleri ve maaşlar için kasadan 100 milyon TL çıkan Lemos ve Tisserand ikilisi Sarı-Lacivertliler'in yeni karavanası oldu.

4 aydır forma giymiyor

Marcel Tisserand, son 6 lig maçında sadece Beşiktaş maçında 30 dakika süre alabildi. Uruguaylı Lemos ise son resmi maçına 21 Ocak'taki Sivas deplasmanında çıktı. Tisserand için Wolfsburg'a 4 milyon, Lemos için de Las Palmas'a yaklaşık 2 milyon euro ödendi. Maaşları ise toplamda 5 milyon euro civarında.

Atilla Szalai geldikten sonra iki futbolcu da formayı unuttu.