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Spor Maliyetleri 100 milyon TL! Fenerbahçeli ikili yedek kulübesine hapsoldu
Spor

Maliyetleri 100 milyon TL! Fenerbahçeli ikili yedek kulübesine hapsoldu

Sezon başında Fenerbahçe'nin savunma ikilisi olarak görev yapmaya başlayan Tisserand ve Lemos, yedek kulübesine hapsoldu. Maliyeti yaklaşık 100 milyon TL'yi bulan iki stoper sınıfta kaldı, kasaya da büyük zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:28:00 -
Maliyetleri 100 milyon TL! Fenerbahçeli ikili yedek kulübesine hapsoldu

Fenerbahçe'nin stoperde yüzü gülmüyor. Sarı-Lacivertliler üç sezonda o bölgeye yaptığı birçok takviyeden sadece Szalai'de nokta atışı yapabildi. Sezon başında bonservisleri ve maaşlar için kasadan 100 milyon TL çıkan Lemos ve Tisserand ikilisi Sarı-Lacivertliler'in yeni karavanası oldu.

4 aydır forma giymiyor

Marcel Tisserand, son 6 lig maçında sadece Beşiktaş maçında 30 dakika süre alabildi. Uruguaylı Lemos ise son resmi maçına 21 Ocak'taki Sivas deplasmanında çıktı. Tisserand için Wolfsburg'a 4 milyon, Lemos için de Las Palmas'a yaklaşık 2 milyon euro ödendi. Maaşları ise toplamda 5 milyon euro civarında.

Atilla Szalai geldikten sonra iki futbolcu da formayı unuttu.

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