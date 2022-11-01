Malcolm X suikastından aklananlara 36 milyon dolar tazminat ödenecek
New York Yüksek Mahkemesi, haksız yere suçlandıkları ve hapsedildikleri gerekçesiyle 2 kişiye 36 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
ABD'de 1965 yılında insan hakları aktivisti Malcolm X'e suikast düzenledikleri iddiasıyla yargılanan ve hapsedilen 2 kişiye tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.
El Hacc Malik El Şahbaz, bilinen ismiyle Malcolm X, ABD'nin New York şehrinde 21 Şubat 1965'te karısı ve çocuklarının önünde suikasta uğramıştı.
Söz konusu suikastte yer aldıkları gerekçesiyle Muhammed Abdul Aziz (Norman 3X Butler) ve Halil İslam (Thomas 15X Johnson), 1965 yılında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Suçlanan isimlerden her ikisi de neredeyse 20 yıl hapishanede geçirmiş bu süre zarfında Malcolm X' suikastıyla ilgilerinin olmadığını savunmuşlardı.
Aziz ve İslam 1980'li yılların ortalarında serbest bırakılmalarına karşılık suçlamalardan tamamen aklanmaları 2021'de gerçekleşecekti.
New York Yüksek Mahkemesi son olarak haksız yere mahkum edildiğinin belirtildiği Aziz ve İslam'a toplamda 36 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.
Halil İslam 2009'da hayatını kaybetmişti.