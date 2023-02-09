Malatya'da kamu kurumlarının hizmet etmesi için 25 konteyner hazırlandı
Malatya'da kamu kurumlarının görevlerini yapabilmeleri için AFAD ekipleri tarafından 25 konteyner kuruldu.
Malatya'da kamu kurumlarının görevlerini yapabilmeleri için AFAD ekipleri tarafından 25 konteyner kuruldu.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, çalışmalar devam ediyor.
Malatya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına 25 konteyner kurulumu yapan AFAD ekipleri, kamu görevlilerinin görevlerini yapabilmelerine imkân sağlıyor. (İLKHA)