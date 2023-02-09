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Yerel Malatya'da kamu kurumlarının hizmet etmesi için 25 konteyner hazırlandı
Yerel

Malatya'da kamu kurumlarının hizmet etmesi için 25 konteyner hazırlandı

Malatya'da kamu kurumlarının görevlerini yapabilmeleri için AFAD ekipleri tarafından 25 konteyner kuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 18:00:00 -
Malatya'da kamu kurumlarının hizmet etmesi için 25 konteyner hazırlandı

Malatya'da kamu kurumlarının görevlerini yapabilmeleri için AFAD ekipleri tarafından 25 konteyner kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, çalışmalar devam ediyor.

Malatya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına 25 konteyner kurulumu yapan AFAD ekipleri, kamu görevlilerinin görevlerini yapabilmelerine imkân sağlıyor. (İLKHA)

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