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Spor Maça damga vuran an!
Spor

Maça damga vuran an!

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Djedje, Menemenspor maçında sakatlık geçiren Menemensporlu Rıdvan Koçak'ın kenara taşınmasına yardım etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 20:26:00 -
Maça damga vuran an!

Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Brice Dja Djedje'nin Menemenspor maçının 78. dakikasında sakatlık yaşayan Menemensporlu Rıdvan Koçak'ın kenara taşınmasına yardımcı olması başta Samsunspor taraftarı ve futbolseverlerin takdirini kazandı.

Sahada basmadık yer bırakmayan Djedje'nin oyunun soğumaması ve zamanın geçmemesi için yaptığı bu hamle Samsunspor taraftarını mest etti.

Djedje'nin bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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