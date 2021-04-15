Maç saatleri iftara göre ayarlansın TFF, bu manzaralardan hiç mi utanmıyor!

Türkiye’de halkın inancı dikkati alınarak yapılan pek çok düzenleme varken, bunların bazılarında da hatalar yapılmaya devam ediliyor. Futbolda, Ramazan ayı düşünülerek bir düzenleme yapılmaması objektiflere yansıyan karelerle tartışma konusu oldu. Ramazan ayının birinci gününde Giresunspor-Keçiörengücü maçında konuk takım futbolcuları, karşılaşmanın sakatlık nedeniyle durmasıyla oruçlarını saha kenarında açtı.

Yabancıya tanınan imkan yerli oyuncuya tanınmıyor

Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Spor Yazarı Mustafa Gürbüz, “Bazı yabancı futbolculara, özellikle dini günlerinde veya bayramlarında özerklik tanınıyor. Yurtdışından gelen futbolculara böyle bir imkan tanınıyorsa bizim yerli futbolcularımız neden kendi dini günlerinde herhangi bir izin yapmıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm faaliyetler iftar saatine göre ayarlanmalı

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz da, “Buldukları bir boşlukta saha kenarında iftarını açan futbolcu kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde iftar yapmalarına yardımcı olunması son derece isabetli olacaktır. Bu nedenle, spor ve tüm faaliyetlerin saatinin iftar saatine göre ayarlanması cihetine gidilmesi daha isabetli olacaktır” şeklinde konuştu.