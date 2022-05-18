Kylian Mbappe Barcelona’ya mı transfer olacak? Kylian Mbappe ne kadar transfer ücreti istedi?

Kylian Mbappe'nin, Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona erdi. Mbappe ile dirsek temasına geçen Barcelona’dan, Kylian Mbappe’nin sezon başına ne kadar ücret istediğini ortaya çıktı.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Fransa'nın Paris Saint Germain takımındaki sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon avro istediğini ileri sürdü. Barcelona olarak 25, 30 veya 40 milyon avro net yıllık maaşlar veremeyeceklerini kaydeden Laporta, "Böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.

Kylian Mbappe Kimdir?

Paris St. Germain takımında Forvet mevkinde forma giyen Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 73 kilo olan Kylian Mbappe, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 10 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kylian Mbappe, bu sezon 18 asist ve 26 gol katkısı ile oynamaktadır.