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Dünya Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
Dünya

Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmayı ve Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 09:14:00 -
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmayına göre, kısa menzilli iki balistik füze, Kuzey Kore'nin güneydoğusundaki Kangwon bölgesinden Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.

Denemelerin yerel saatle öğleyin 11.59 ve 12.18'de gerçekleştiği kaydedildi.

Japon hükümeti füzelerin, Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü ve bölgede seyreden gemi ve uçaklarda hasar saptanmadığını açıkladı.

Füze denemelerinin, ABD ile Güney Kore'nin hafta başında ortak askeri hava tatbikatı düzenlemesinin öncesinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Böylelikle Pyongyang yönetimi, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmiş oldu.

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