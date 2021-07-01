Kütahya'da feci kaza! 5 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
S.G. idaresindeki 09 PR 034 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 2. kilometresinde ana yola çıkan, M.Ö'nün kullandığı 20 BAR 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki H.İ.A, A.Ş. ve M.Ş.T, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.