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Dünya Kuş gribi nedeniyle 72 bin kümes hayvanı itlaf edilecek
Dünya

Kuş gribi nedeniyle 72 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:00:00 -
Kuş gribi nedeniyle 72 bin kümes hayvanı itlaf edilecek

Japonya'nın İbaraki eyaletindeki bir çiftlikte kuş gribi nedeniyle 72 bin kümes hayvanının itlaf edileceği açıklandı.

Japonya'da geçtiğimiz hafta Saga eyaletindeki bir çiftlikte kuş gribinin H5 mutasyonuna rastlanmasının ardından, salgın ülkenin bir eyaletine daha sıçradı. İbaraki eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, Kasama kentindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde toplu kuş gribi vakalarının tespit edildiği bildirildi. Tesiste ölü olarak bulunan tavuklar üzerinde yapılan testlerde kuş gribinin H5 mutasyonuna rastlandığı kaydedilirken, 72 bin kümes hayvanının itlaf edileceği belirtildi. Karantinaya alınan çiftliğin 10 kilometre yarıçapındaki bölge sınırlı hareket alanı ilan edilirken, tesisin 3 kilometre yarıçapındaki bölgede yer alan çiftliklerden tavuk ve yumurta sevkiyatının tedbir amaçlı askıya alındığı açıklandı.

"Gerekli tedbirleri alacağız”

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno konuyla ilgili yaptığı açıklamada salgının daha geniş bölgelere yayılmasına dair endişeler olduğunu belirterek, hükümetin toplu kuş gribi vakalarını önemli bir kriz yönetimi konusu olarak ele aldığını vurguladı. İlgili bakanlıkların yakın işbirliği içinde süreci yönettiğini belirten Matsuno, hükümetin salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını söyledi.

İlk vakalar geçen hafta doğrulanmıştı

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Japonya'nın Saga eyaletine bağlı Kashima kentindeki bir çiftlikte çok sayıda kanatlı hayvan ölü bulunmuş, yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonuna rastlanmıştı. Saga eyaleti yönetimi, 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini duyurmuştu.

26 eyalete sıçramıştı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçen yıl Japonya'nın 26 eyaletini vuran kuş gribi salgını nedeniyle rekor sayıdaki 17 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti. Salgın sonrasında üretimde meydana gelen düşüş yumurta fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

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