Kripto para piyasasından 5 öne çıkan gelişme: Bozuk para gibi harcandı! Geri çekilme riski öngörüsü

Bloomberg Intelligence'ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone'a göre, kripto para piyasası 2023 boyunca şimdiye kadar iyi performans gösteriyor, ancak yakın vadede dikkatli olunması gerekiyor. McGlone, son zamanlarda, piyasanın büyük bir düzeltme nedeniyle olabileceğini öne sürdü.

McGlone, Twitter'daki bir gönderide takipçilerine risk varlıkları zirve yaparsa Ethereum (ETH) için 2.000 dolarlık ve Bitcoin (BTC) için 30.000 dolarlık bir fiyatı yeterli bulmalarını söyledi.

McGlone, "Piyasalar, durgunluklarda normal olan dezenflasyona uyum sağlamanın ilk günlerinde olabilir, ancak Fed geçmişte olduğu kadar kolay gevşemeyebilir" dedi.

KRİPTONUN YERİNE ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

McGlone, Bitcoin ve Ether'in yakın vadede geri çekilebileceği konusunda uyarıda bulunurken, altının devam eden finansal kargaşadan en çok yararlanan taraf olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bloomberg stratejisti, Yahoo Finance ile yaptığı bir röportajda , "Altının ons başına 2.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması ve asla geriye bakmaması bence kaçınılmaz. Ve kilit katalizör, ABD'de hisse senetlerinin potansiyel olarak yuvarlanmasıdır. Bunu sadece altının yükselmesi için bir katalizör olarak görüyorum. Gerçekten yükseldiğim birkaç emtiadan biri çünkü her şey aşağı doğru deflasyonist eğilimlere doğru eğilmeye başlıyor. Fosil yakıtlardaki deflasyon, altın enflasyonunu teşvik ediyor. Ve bence bu sadece devreye girmeye ve mükemmelleşmeye başlıyor." diye konuştu.

Coinbase CEO'su, ABD ve Birleşik Krallık'taki düzenleyici belirsizliğine karşı uyardı

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, kripto şirketlerinin "offshore cennetlerine" kaçmaması için ABD ve İngiltere düzenleyicilerine daha net kripto para düzenlemeleri çağrısında bulundu.

Armstrong, Innovate Finance tarafından düzenlenen bir konferansta büyük ekonomilerin kripto endüstrisi için net düzenlemeler oluşturmasının son derece önemli olduğuna vurgu yaptı ve gelişmiş ülkelerin net düzenlemeler ortaya koymamasının şirketleri deniz aşırı ülkelerdeki vergi cenneti olarak adlandırılan küçük ülkelere iteceğini söyledi.

Bilindiği gibi Bahamalar merkezli çalışan FTX borsası, geçen sene eksik denetim neticesinde kripto sektörünü milyarca dolarlık zarar yol açan bir çöküş yaşadı.

Avustralya'nın en büyük kripto borsası Cardano’yu (ADA) listeleyecek

Avustralya’nın en büyük kripto borsası BTC Markets, Twitter hesabı üzerinden 19 Nisan’dan itibaren Cardano’yu platformunda listeleyeceğini duyurdu.

325.000'den fazla aktif kullanıcısı olduğu bilinen BTC Markets, platformunda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL), Algorand (ALGO) gibi kripto paraların ticaretine aracılık ediyor. Yarından itibaren ise piyasanın en büyük 7. kripto para birimi Cardano, BTC Markets’in ticaret platformunda işlem görmeye başlayacak.

Cardano (ADA), geçen aydan bu yana yükselişine devam ederken hafta sonu işlemlerde 0,46 dolara kadar yükseldikten sonra 12 Mart tarihinde destek bulduğu 0,3 dolarlık dip seviyesinden %50’nin üzerinde yükseldi.

Starbucks, Polygon ağında yeni bir NFT koleksiyonu sergileyecek.

Starbucks, bu hafta her biri 100 dolar olan 5.000 adetten oluşan "The First Store Collection Stamps” koleksiyonunu satışa sunacak. İki veya daha fazla benzersiz "Yolculuk Pulu"na sahip olanlar, koleksiyona erken erişim fırsatına sahip olacak.

Bu gelişmenin haricinde diğer bir dev marka Nike, ilk NFT koleksiyonunun Swoosh blockchain ağında yayımlandığını duyurdu.

XRP, Güney Kore'nin en popüler kripto para birimi haline geldi investingcom'un derlediği haberde: WhaleWire tarafından paylaşılan verilere göre, XRP/KRW işlem çifti, dört büyük Kore borsasında açık ara en yüksek işlem hacmine sahip.

XRP ile birlikte bazı popüler altcoin’ler de Güney Kore’de yüksek işlem hacimlerine sahip. Bunlar arasında Dogecoin (DOGE) ile Ethereum Classic (ETC) bulunurken ikinci sırada az bilinen bir altcoin olan Nano (XNO) bulunuyor.

Blockchain ödeme sistemi olarak faaliyet gösteren Ripple’ın yerel varlığı XRP, şirketin ABD’deki yasal mücadelesi devam ederken diğer ülkelerde her geçen gün daha popüler hale gelmeye devam ediyor.

Goldman Sachs, önemli bir ticaret hizmetine kripto paraları da ekleyecek

finansal hizmetler devi Goldman Sachs, gelecek dönemlerde kripto ticaretinde büyük bir potansiyel olduğunu düşündüğü ve blockchain şirketlerine yatırım planları devam ederken kripto yatırımcılarını için önemli bir hizmetini genişletme kararı aldı.

Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada banka Görsel Yapılandırma türevleri fiyat keşfi ve ticaret fikri oluşturma aracını kripto paralar için kullanılacak şekilde güncellendiğini duyurdu. Kurumsal müşteriler için sunulan Görsel Yapılandırma hizmeti, fikir alışverişi, ticaret senaryosu oluşturma ve geriye dönük test analizi gibi özelliklere sahip.