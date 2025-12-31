  • İSTANBUL
Yaşam Kar küreme aracına çarptı! Ameliyattan dönüyordu, kazada hayatını kaybetti
Yaşam

Kar küreme aracına çarptı! Ameliyattan dönüyordu, kazada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kar küreme aracına çarptı! Ameliyattan dönüyordu, kazada hayatını kaybetti

Batman’da açık kalp ameliyatı olduktan sonra taburcu edilen Mehmet Yılmaz, Siirt’e dönüş yolunda kar küreme aracına çarpan otomobilde hayatını kaybetti.

Batman’da özel bir hastanede geçirdiği açık kalp ameliyatının ardından taburcu edilen Mehmet Yılmaz, Siirt’e gitmek üzere yola çıktı. Ancak dönüş yolculuğu acıyla sona erdi. Abdulvehap Yılmaz'ın (51) kullandığı 35 COE 204 plakalı otomobil, Siirt-Batman kara yolunun Kezer mevkisinde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yapan kar küreme aracına çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan babası Mehmet (78) ile Sadık (52), Abdurrakip (44) ve Bahattin Yılmaz (39) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Taburcu edilmişti

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mehmet Yılmaz'ın geçen hafta Batman'daki özel bir hastanede açık kalp ameliyatı olduğu, taburcu edildikten sonra Siirt'teki evine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

