Diyabet (Şeker) hastalığı nedir, neden ortaya çıkar?

Diyabet, günümüzde yaygınlığı hızla artan ve ciddiye alınması gereken en önemli hastalıklardan biridir. Halk arasında "şeker hastalığı" olarak da bilinen bu rahatsızlık, pankreas adı verilen salgı bezinin ya yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi ya da üretilen insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda ortaya çıkar. Bu durum, glikozun (şekerin) kandan hücrelere taşınamamasına ve kanda birikmesine yol açar. Diyabet hastalığı, ömür boyu süren kronik bir durumdur ve düzenli takip ile tedavi gerektirir.

Diyabet Hastalığı Nasıl Oluşur ve Nedenleri Nelerdir?

Diyabet hastalığının oluşumu, organizmanın karbonhidratları gerektiği gibi kullanamamasıyla yakından ilişkilidir. Vücudumuzdaki temel enerji kaynağı olan glikozun hücrelere girmesi için insüline ihtiyaç vardır. Pankreas işlev bozukluğu nedeniyle insülin üretimi yetersiz kaldığında veya dokular insüline karşı direnç geliştirdiğinde (insülin direnci), glikoz kanda birikmeye başlar. Bu durum, dokuların glikozu enerji için kullanamamasına neden olur. Vücut, biriken bu fazla glikozu idrar yoluyla dışarı atmaya çalışır; bu da diyabetin tipik belirtilerinden olan sık idrara çıkma ve susuzluğa yol açar. Diyabetin nedenleri genellikle genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin (beslenme düzeni, obezite ve hareketsizlik) birleşimiyle açıklanır.

Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diyabetin tedavisi, hastalığın tipine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak bir uzman doktor kontrolünde kişiye özel olarak planlanır. Tedavideki temel amaç, kan şekeri seviyesini normal aralıklarda tutarak uzun vadeli komplikasyonları önlemektir. Tedavi süreci genellikle yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli izleme ve ilaç kullanımını içerir.

Diyabet tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler şunlardır: kan şekerini düşüren oral ilaçlar (haplar) ve insülin enjeksiyonları. Özellikle Tip 1 diyabetlilerde insülin kullanımı zorunludur. Tedavinin önemli bir parçası da diyabetin düzenli olarak izlenmesidir. Hastalar, kan şekeri seviyelerini sürekli kontrol altında tutmalı ve beslenme planlarına harfiyen uymalıdır. Diyabet, yönetilebilir bir hastalık olmasına rağmen, yaşam boyu süren bir takip ve disiplin gerektirir.