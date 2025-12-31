Mardin'de tırlar ve kamyonlar için kontak kapatma kararı! Kar fırtınası yolları kilitledi: Ağır tonajlı araçlara geçici yasak geldi

Mardin Valiliği, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışını geçici olarak durdurdu. Karar kapsamında tır ve kamyonlar belirlenen depolama alanlarında bekletilecek.

Mardin ve çevresinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Mardin Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre, karayolları üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ağır tonajlı araçlar için kısıtlama kararı alındı. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren geçerli olan karara göre; Kızıltepe-Viranşehir ve Mardin-Diyarbakır istikametlerinde tır ve kamyonların trafiğe çıkışına ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecek. Trafik ekipleri tarafından durdurulan ağır tonajlı araçlar, yol güvenliği sağlanana kadar şu noktalarda bekletilecek:

"Kızıltepe-Viranşehir istikameti, Derik Üçyol kavşak karşısındaki dinlenme tesisleri. Derik Üçyol Kavşağının 13. kilometresindeki dinlenme tesisleri. Diyarbakır istikameti, Sultanşehmus dinlenme tesisleri. Aksu Jandarma Karakol Komutanlığı mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonu."

Valilikten yapılan açıklamada, kararın tedbir amaçlı alındığı vurgulanırken, diğer araç sürücülerinin de buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları, araçlarında zincir ve çekme halatı bulundurmaları önemle hatırlatıldı.