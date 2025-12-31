Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Partisi Memleket'in kapısına kilit vurup CHP'ye geçen Muharrem İnce, Türkiye'nin dış politikada attığı başarılı adımlardan rahatsız oldu. Fizik öğretmeni Muharrem İnce, Türkiye ile Somali arasında kurulması planlan ortak uzay projesini eleştirirken fizik kurallarını rafa kaldırıp roketlerin ekvatora yakın yerden ateşlenmesi gerektiğini unuttu.

EN BASİT FİZİK KURALINI BİLE BİLEMEDİ

Sosyal medya hesabından Türkiye'nin hamlesini eleştiren İnce, "Sudan'da tarım, Gine'de saray, Somali'de uzay limanı... Uzay limanını Türkiye'ye yapsan yörüngeden mi çıkıyorsun?" dedi.

Sık sık fizik öğretmeni olmakla övünen İnce, bu sözleriyle en basit fizik kanunu bile bilmediğini gözler önüne serdi.

İnce'nin sözde eleştirisi sosyal medyada alay konusu olurken çok sayıda tepkiyi de beraberinde getirdi.

TÜRKİYE NEDEN SOMALİ'Yİ SEÇTİ?

Türkiye'nin ekvatora uzak olduğu için roket fırlatışlarında hız avantajının olmadığı, yakıt maliyetinin arttığı yörünge pencereleri daraldığı biliniyor. Somali gibi ekvatora yakın ülkeler ise düşük yakıt, yüksek verim ve ideal fırlatma açıları sağladığı için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyada roket fırlatılması için en ideal 4 bölge arasında Somali, Kenya, Brezilya ve Endonezya bulunuyor.

Türkiye'nin bu yüzden ekvatora yakın olan Somali'yi seçtiği biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak düzenlediği basın toplantısında Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngördüklerini paylaşmıştı.