  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler böyle oluyor! Araştırma sonucu açıklandı: Yoğun stresin etkisi çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler böyle oluyor! Araştırma sonucu açıklandı: Yoğun stresin etkisi çıktı

Yoğun saç köklerinin büyüme döngüsünü olumsuz etkileyerek saç dökülmesini hızlandırabilir, ani ve yoğun dökülmeler gelişebilir. Saçlarda adeta olağanüstü bir yıkım ile karşı karşıya kalabilir. Araştırma sonuçları yayınlandı.

#1
Foto - Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler böyle oluyor! Araştırma sonucu açıklandı: Yoğun stresin etkisi çıktı

Acıbadem Kartal Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Orkhan Bairamov, “Saçlarım avuç avuç dökülüyor” diyorsanız! Nedeni; genetik değil, hatalı alışkanlıklarınız olabilir! Yanlış diyet, saç dökülmesi nedeni! Saç düzleştiricisi kullanan, sık fön çektirenler dikkat! Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler!”

#2
Foto - Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler böyle oluyor! Araştırma sonucu açıklandı: Yoğun stresin etkisi çıktı

Saç dökülmesi son yıllarda hem kadınlarda hem de erkeklerde giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Acıbadem Kartal Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Orkhan Bairamov, saç dökülmesinin sadece genetik nedenlerle değil, yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle de yakından ilişkili olduğunu belirterek “Saçlarımız dış görünümümüze katkı sağlayan, fiziksel kimliğimizi oluşturan, özgüvenimizi ve ruh halimizi doğrudan etkileyen en önemli estetik yapı taşlarından biridir. Sağlıklı bir bireyde günde 50-100 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir ve bu sayı kadar yeni saç çıkışı olduğu için kozmetik açıdan belirgin fark görülmez. Ancak dökülmenin, bu sayının üstüne çıkması durumunda, nedenini doğru saptamak ve tedavi amaçlı dermatoloji uzmanına danışmak gerekir” diyor. Özellikle modern çağda kaçınılmaz hale gelen stresin de saç dökülmesini artırdığını vurgulayan Dr. Bairamov, saç dökülmesine yol açan 9 önemli etkeni ve alınması gereken önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

#3
Foto - Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler böyle oluyor! Araştırma sonucu açıklandı: Yoğun stresin etkisi çıktı

Araştırma sonuçları çıktı! Enflamasyon Yaratan Gıdalar: Saç Düşmanları sonuçları çıktı. Saça neyin iyi geldiği kadar, neyin zarar verdiğini de bilmek gerekir. Modern çağın beslenme alışkanlıklarındaki en büyük tehlike “Enflamasyon” yani vücuttaki yangıdır. Şekerli gıdalar, işlenmiş unlu mamuller, trans yağlar ve fast-food türü beslenme, vücutta insülin direncini ve inflamasyonu artırır. İnflamasyon, saç köklerine saldırarak onları zayıflatır ve “minyatürleşme” sürecini hızlandırır. Özellikle genetik dökülme riski olan bireylerde, yüksek şeker tüketimi dökülmeyi tetikleyen en büyük faktörlerden biridir. Ayrıca bağırsak florasını bozan bu gıdalar, biotin ve B vitaminlerinin emilimini engeller. Yani siz vitamin alsanız bile, bağırsaklarınız sağlıklı değilse o vitamin kana karışmaz. İnflamasyon, saç köklerine saldırarak onları zayıflatır ve “minyatürleşme” sürecini hızlandırır. Özellikle genetik dökülme riski olan bireylerde, yüksek şeker tüketimi dökülmeyi tetikleyen en büyük faktörlerden biridir. Ayrıca bağırsak florasını bozan bu gıdalar, biotin ve B vitaminlerinin emilimini engeller. Genetik etkenler Aile bireylerinde erken yaşta başlayan saçlarda seyrelme öyküsü varsa, bu sonraki nesillerde de benzer şekilde saçlarda dökülmeye neden olabilir. Bu erkek tipi saç dökülmesi (androjenetik alopesi) denilen durum saç dökülmesinin en sık nedenidir ve hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir. Hormonal etkenler Hamilelik, doğum sonrası, menopoz, polikistik over sendromu gibi nedenlere bağlı olarak saçlarda geçici veya kalıcı seyrelme, dökülmeler görülebilir. Hamilelik ve doğum sonrası gelişen saç dökülmesi çoğunlukla geri dönüşlüdür. Menopoz, polikistik over sendromu olan kişilerde saçlar zamanla incelir ve bazı saç kökleri kaybolur.

#4
Foto - Yoğun saç dökülmesine karşı etkili önlemler böyle oluyor! Araştırma sonucu açıklandı: Yoğun stresin etkisi çıktı

Stres ve duygusal faktörler Yoğun stres, üzüntü, kaygı ve duygusal çalkantılar saç köklerinin büyüme döngüsünü olumsuz etkileyerek saç dökülmesini hızlandırabilir, ani ve yoğun dökülmeler gelişebilir. Dr. Orkhan Bairamov, strese bağlı saç dökülmesini önlemek için; düzenli ve kaliteli uykuya, her gün yürüyüş veya egzersiz yapmaya, müzik dinlemeye, doğada zaman geçirmeye, hobi edinerek zihni rahatlatmaya ve stresi yönetmeyi öğrenmek için gerekirse uzman desteği almaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor. Otoimmün ve metabolik hastalıklar Bağışıklık sistemi bazı durumlarda kendi hücrelerine saldırabiliyor. Hipotiroidi, hipertiroidi, diyabet ve diğer otoimmün hastalıklara bağlı olarak saç zayıflar, incelir ve dökülme görülebilir. Bunlar bazen genel seyrelme, dökülme gibi, bazen de saçkıran (alopesi areata) gibi görülür. Yanlış beslenme ve vitamin eksikliği Dengesiz ve yetersiz beslenme sonucunda demir, vitamin B12, folat, biotin, çinko, selenyum gibi vitamin ve minerallerin eksiklikleri saç sağlığını doğrudan etkiler. Saçın yapı taşı olan keratin, yeterli besin desteği olmadan üretilemez. Sağlıklı saç için dengeli bir beslenme planı ve gerekli görülmesi halinde doktor önerisiyle düzenli vitamin kullanmak büyük önem taşır. Uzun süreli açlık diyeti Günümüzde pek çok kişi, hızlı kilo vermek amacıyla bilinçsiz ve düzensiz açlık diyetlerine başvuruyor. Ancak uzun süreli açlık diyetleri ya da tek tip beslenme alışkanlıkları, saç dökülmesine neden olabilir ve dökülmeyi hızlandırır. Bu nedenle herhangi bir diyet programına başlamadan önce mutlaka bir doktora veya beslenme uzmanına danışın ve size özel, kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış programı uygulayın. İlaç kullanımı Bazı ilaçlar vücuttaki hormon dengesini veya saç kökü döngüsünü bozabilir. Özellikle kemoterapi ilaçları, antidepresanlar ve doğum kontrol hapları saç kaybına neden olabilir. Genelde bu ajanlara bağlı dökülmeler ani başlangıçlı ve yoğun olup çoğunlukla geri dönüşlüdür. Tedavi sona erdiğinde saçlar çoğu zaman yeniden çıkabilir ancak bazı durumlarda kalıcı etkiler de görülebilir. Yanlış bakım ve travma Dermatoloji Uzmanı Dr. Orkhan Bairamov “Aşırı ısı (fön, düzleştirici vb), sık saç boyaması, kimyasal işlemler, sıkı saç toplama gibi uygulamalar sürekli yapıldığında saç kökleri zayıflar ve bu zamanla saç kaybına neden olabilir. Bu nedenle saç boyama gibi kimyasal işlemleri sınırlayın, saç kurutma makinesi, maşa ve düzleştirici gibi uygulamaları sık yapmayın ve aşırı ısıdan kaçının. Topuz veya atkuyruğu gibi saça zarar verecek modeller yerine, gevşek stilleri tercih edin. Saçınızı tararken geniş dişli tarak kullanın ve nazik olun, kimyasal içerikli bakım ürünleri yerine saçın doğal yapısını destekleyen, besleyici içerikli şampuan ve maskeleri kullanın” diyor. Saçlı deri hastalıkları Saç dökülmesinin önemli nedenlerinden biri de; doğrudan saçlı deriyi etkileyen hastalıklardır. Saçlı derinin mantar ve bakteriyel enfeksiyonları, sedef veya egzama gibi cilt hastalıkları saç köklerinin bulunduğu alanı iltihaplandırarak saçın sağlıklı uzamasını engeller. Kaşıntı, pullanma, yağlanma veya kızarıklık gibi belirtilerle başlayan bu rahatsızlıklar zamanla saç tellerinin kökten zayıflamasına neden olarak dökülme yapabilir. Erken dönemde dermatolojik müdahale ve doğru saç derisi bakımı, saç kaybının önüne geçilmesinde kilit rol oynar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yol yapımına engel olan pideci yıkıldı
Gündem

Yol yapımına engel olan pideci yıkıldı

Antalya'da 4 köprülü kavşak projesinden biri olan Uncalı Köprülü Kavşağı'nda işletme sahibi ile bakanlığın davalık olması nedeniyle duran ça..
Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren
Gündem

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, geçmişte dindarlara ve bu milletin değerlerine saldıran isimlere karşı tavizsiz duruşlarını hatırlatarak..
Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte
Dünya

Kazakistan'da LGBT Propagandasına yasak resmen yürürlükte

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı düzenlemeyle medya, internet ve kamusal alanlarda LGBT ve pedofili propagandası yasaklandı...
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"
Gündem

Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"

Ankara’da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, Beyaz Saray’a uzanan bir soy ağacı iddiasıyla gündeme bomba gibi düştü. Donald Trump’ın babası o..
Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!
Gündem

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

Tüm varlığını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayan tarih öğretmeni, babasının açtığı vasilik davasıyla polis eşliğinde ruh sağlığı ve hastal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23