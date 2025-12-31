Somaliland’ı boşuna devlet olarak tanımamış! İşte katil İsrail'in sinsi planı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Katar merkezli Aljazeera televizyonuna verdiği röportajda, İsrail’in "Somaliland" bölgesini tanımasının arkasında yatan sinsi planı açıkladı.

Mahmud, "Somaliland uzun süredir, yaklaşık 30 yıl boyunca, ayrılık iddiasında bulunuyordu ve dünyada hiçbir devlet tarafından tanınmadı. Biz ülkeyi barışçıl yollarla yeniden birleştirmeye çalışıyorduk. 34 yıl sonra İsrail’in aniden ortaya çıkıp Somaliland’ı tanıması son derece beklenmedik ve çok garip bir durum" dedi.

"Daha önce de söylediğim gibi İsrail’in Somali ile geçmişte bir ilişkisi yoktu ve bölgede (Tel Aviv yönetimi) hiçbir zaman öne çıkan bir aktör olmadı." diyen Şeyh Mahmud, Türkiye'ye başta olmak üzere Arap Birliği, Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Afrika Birliği ve 50'den fazla ülkenin, İsrail'in bu adımını kınadığını ve Somaliland'ı tanıma fikrini reddettiklerini açıkladığını hatırlattı.

GAZZE’DEKİ SORUNU SOMALİ’YE İHRAÇ ETMEK İSTİYOR

İsrail'in tanıma kararının federal bir ülke olan Somali'de daha fazla soruna yol açmasından endişe edip etmediğine ilişkin soru üzerine, ülkesinin son 2 yıldır "eşsiz bir durumda" olduğunu, daha önce uzun yıllar yaşanılan "bataklıktan" çıkmasının zamanı geldiğini ifade eden Şeyh Mahmud, "İsrail'in bu kararının, ülkede kazanılan bu ilerlemeyi hedef aldığı; yaklaşık iki yıldır yaşanılan istikrarı sarsma amacı taşıdığı söylenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Şeyh Mahmud, bu nedenle Arap dünyası ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun, "İsrail'in Filistin'le beraber Gazze'deki sorununu Somali'ye ihraç ettiğini anlaması gerektiğini" kaydetti.

İsrail'in, Filistin'deki yükümlülüklerinin yüzde birini bile yerine getirmediğine dikkati çeken Şeyh Mahmud, bu noktada uluslararası toplumun rolünün net olması gerektiğini vurguladı.

Şeyh Mahmud, Tel Aviv'in Somaliland'ı tanıma yönünde attığı adımı, "Filistinlilerin zorla Somali'ye yerleştirilmesi kapsamındaki İsrail planının bir parçası" şeklinde yorumladı.

GÖZÜNÜ ADEN KÖRFEZİ VE KIZILDENİZ’E DİKTİ

Hasan Şeyh Mahmud, İsrail’in Filistinlileri Gazze dışına zorla çıkarmaya yönelik planlarını hayata geçirmeye çalıştığını ve bunun bir parçası olarak Somali’yi hedef aldığını söyledi.

Gazze’de yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin 18 yılı aşkın süredir abluka altında yaşadığını hatırlatan Şeyh Mahmud, İsrail’in aynı zamanda Aden Körfezi ve Kızıldeniz’e açılmayı amaçladığını, bunun da Somali ile uluslararası ticaret yollarını tehdit ettiğini dile getirdi.

İsrail’in Somali’ye yönelik herhangi bir barışçıl niyeti bulunmadığını vurgulayan Şeyh Mahmud, "Bu son derece tehlikeli bir adımdır ve dünya, özellikle Arap ve Müslüman ülkeler, bunu ciddi bir tehdit olarak görmelidir" dedi.

GİZLİ YAPILANMALARI AÇIĞA ÇIKTI

İsrail’in Somaliland’i tanımasının, Filistinlilerin zorla yerleştirilmesi ve askeri üsler kurulması için bir bahane olduğunu ifade eden Şeyh Mahmud, istihbarat raporlarında bölgede daha önce gizli bir İsrail varlığına işaret edildiğini, bunun artık resmiyet kazandığını kaydetti.

Eş-Şebab terör örgütünün, Somali’de İsrail varlığını hedef alacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan Şeyh Mahmud, örgütün El Kaide bağlantılı bir terör yapılanması olduğunu hatırlatarak Somali halkını temsil etmediğini vurguladı.

Şeyh Mahmud, Somali’nin El Kaide ve DEAŞ gibi iki terör örgütüyle yaklaşık 20 yıldır mücadele ettiğini belirterek, "Somali halkı, ülkeyi yıkıma sürükleyen bu yapıların İsrail bahanesiyle nasıl istismar yaratmaya çalıştığını görecek kadar bilinçlidir" ifadelerini kullandı.