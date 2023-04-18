Dolar kuru bugün kaç lira? Dolarda son güncel rakam: Doların yükselişi! Analistler cevap verdi, o tahminleri

Dolar kuru bugün ne kadar? (18 Nisan 2023 dolar - euro fiyatları) 18 Nisan 2023 Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum.

Kapalıçarşı'daki kurlar ile resmi döviz kuru arasındaki fark açılıyor. Geçen haftadan bu yana ABD doları alış-satış kurları arasında 68 kuruş fark uygulayan bankalar, bu sabahtan itibaren bu marjı 80 kuruşa yükseltti.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.Richmond Fed başkanı Thomas Barkin dünkü açıklamalarında, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.

Söz konusu gelişmeler Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselteceğine dair beklentileri desteklemeye devam ederken, para piyasalarında söz konusu ihtimal yüzde 87 ile fiyatlanıyor. Temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor. Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla varlık fiyatlarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Richmond Fed başkanı Thomas Barkin dünkü açıklamalarında, ABD'de enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini belirtti. Barkin, ülke ekonomisinin, faiz oranlarındaki mevcut seviyede gayet iyi işlediğini aktardı.

Söz konusu gelişmeler Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselteceğine dair beklentileri desteklemeye devam ederken, para piyasalarında söz konusu ihtimal yüzde 87 ile fiyatlanıyor.

Temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan Dolar kuru ve altın piyasasına dair yaptığı yorumlar ile sık sık gündeme gelen uzman isim İslam Memiş bu kez ağır konuştu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son dönemlerde yapılan dolar tahminlerine sinirlendi. Yapılan 10 lira ve 30-40 dolar tahminlerine sert açıklamalarda bulundu. Kendi tahminlerini de belirten uzman isim tek tek anlattı.

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DOLAR 10 TL OLACAK DİYENLERE SERT ELEŞTİRİ

Önümüzde yer alan seçimler ile birlikte "dolar" kelimesinin ağızlarda sakız olduğu dikkat çekti. Herkesin ağzında bir "dolar" kelimesinin olduğuna vurgu yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sadece dolar üzerinden konuşmaların yapıldığını açıkladı. Bilen veya bilmeyen herkesin ekonomiyi sadece "dolar" üzerinden incelemesine tepki gösterdi.

Bu kişileri sert bir şekilde eleştiren İslam Memiş, "Demek ki çoğu kişinin kafası kumdan çıkmamış, kuma gömülü kafayla yaşamaya devam." sözlerine yer verdi. Politikayı, kavgayı, nefesini ve vaktini bu durumda tüketenlere soruların sorulması gerektiğini belirterek, kendince sorular sordu. Dolar kurunun 10 TL'ye kadar gerileyeceğini öngören vatandaşlara elindeki dolarları satıp TL'ye geçmesini önerdi.

Kripto analisti Ali, Polygon‘un yakında büyük bir fiyat hareketi görebileceğine inanıyor. Dolar kurundan etkilenen kripto için önemli açıklamalarda bulundu.

Piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük kripto para birimi olan Polygon, yukarıda belirtilen teknik faktörler aynı hizaya gelirse bu kazançları artırabilir gibi görünüyor. Ayrıca genel piyasa eğilimi de MATIC’in fiyatı için bir sonraki hareketi belirleyebilir.

NFT, Polygon’da piyasaya sürülecek

Starbucks, First Store Collection NFT serisini 19 Nisan’da Polygon’da piyasaya süreceğini duyurdu. NFT satın alan kullanıcılar, 1.500 Starbucks Odyssey uygulama ödül puanı alacak.

Nike’ın Web3 platformu Swoosh ise ilk sanal spor ayakkabı NFT serisi “Our Force 1 (OF1)”i 10 Mayıs’ta 19,82 dolarlık tek fiyatla halka açık bir şekilde satacak. NFT satışları daha önce şirkete yaklaşık 200 milyon dolar kazandırmıştı ve Nike’ın Web3 platformu Polygon ile işbirliği içinde geliştirildi.