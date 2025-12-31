2026 yılına girerken önceliğimiz, güvenli ve umut dolu bir KKTC diyen Oğuzhan Hasipoğlu'dan yeni yıl mesajı...

  • İSTANBUL
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, halkın kendisini güvende hissettiği yarına umutla bakabildiği bir KKTC yaratmanın öncelikleri olduğunu belirtti. İşte Oğuzhan Hasipoğlu'dan yeni yıl mesajı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, halkın kendisini güvende hissettiği yarına umutla bakabildiği bir KKTC yaratmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

Hasipoğlu yeni yıl mesajında şu düşüncelere yer verdi:

“2026 yılına girerken önceliğimiz, halkımızın refahı, kendini güvende hissettiği, yarınlara umutla baktığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Çalışanlarımızın, kadınlarımızın , engellilerimizin,gençlerimizin, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın yanında olan; sosyal adaleti ve yerli istihdamı güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yılın, çalışanlarımız ve aileleri başta olmak üzere tüm halkımıza sağlık, huzur, güven ve bereket getirmesini, iş barışının, dayanışmanın ve sosyal adaletin daha da güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum."

