2026 yılına girerken önceliğimiz, güvenli ve umut dolu bir KKTC diyen Oğuzhan Hasipoğlu'dan yeni yıl mesajı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, halkın kendisini güvende hissettiği yarına umutla bakabildiği bir KKTC yaratmanın öncelikleri olduğunu belirtti.

Hasipoğlu yeni yıl mesajında şu düşüncelere yer verdi:



“2026 yılına girerken önceliğimiz, halkımızın refahı, kendini güvende hissettiği, yarınlara umutla baktığı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Çalışanlarımızın, kadınlarımızın , engellilerimizin,gençlerimizin, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın yanında olan; sosyal adaleti ve yerli istihdamı güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yılın, çalışanlarımız ve aileleri başta olmak üzere tüm halkımıza sağlık, huzur, güven ve bereket getirmesini, iş barışının, dayanışmanın ve sosyal adaletin daha da güçlendiği bir yıl olmasını temenni ediyorum."