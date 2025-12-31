Ankara’da şok iddia: "Trump benim babam!"

Ankara’nın sakin hayatından dünya gündemine oturan bir iddia yükseldi. Her şey, 2017 yılında Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesiyle başladı. Necla Özmen’in iddiasına göre, kendisini büyüten annesi televizyondaki Trump’ı göstererek o sarsıcı cümleyi kurdu: "Bak, senin gerçek baban bu!"

Yıllarca süren araştırmaların ardından Özmen, hikayesinin eksik parçalarını birleştirdiğini savunuyor. İddiaya göre; öz annesi Sofya isimli bir ABD vatandaşıydı ve 70’li yıllarda o dönemler 20’li yaşlarında bir asker olan Donald Trump ile fırtınalı bir aşk yaşadı. Bu birliktelikten dünyaya gelen Necla, iddiaya göre daha sonra Ankara’da NATO görevlisi olan bir aileye evlatlık verildi.

Mahkeme Kapıları Yüzüne Kapandı Ama Vazgeçmedi

Gerçeğin peşini bırakmayan Necla Özmen, soluğu Ankara 27. Aile Mahkemesi’nde aldı. Trump’ın biyolojik babası olduğunun tespiti ve DNA testi yapılması talebiyle açılan dava, yerel mahkemede reddedildi. Ancak Özmen kararlı; dosyayı bir üst mahkemeye (istinaf) taşırken, bir yandan da ABD Büyükelçiliği aracılığıyla Amerika’daki aile mahkemelerine dilekçe gönderdi.

"Kızıyla İkiz Gibiyiz"

Trump ile arasındaki fiziksel benzerliğe dikkat çeken Özmen, magazin dünyasını heyecanlandıracak şu ifadeleri kullandı:

"Sadece babama değil, kız kardeşlerimden birine (Ivanka Trump) çok benziyorum. İçimde ona karşı bir sıcaklık var. Neden terk edildiğimi yüzüne sormak istiyorum. Belki haberi vardı, belki yoktu... Tek isteğim onunla yüz yüze gelmek."

2026’da Beyaz Saray Yolu Görünür mü?

İngilizce bilmediği için nasıl anlaşacaklarını dert etse de, Özmen’in hayalleri büyük. Eğer DNA testi iddiaları doğrularsa, Türkiye’yi çok sevmesine rağmen babasının yanında, ABD’de yaşamayı tercih edeceğini belirtiyor. "Umarım 2026 bana mutluluk getirir" diyen Özmen, şimdi mahkemeden gelecek "test" haberini bekliyor.