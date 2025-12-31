Elazığ’da Kar Esareti: 510 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı!
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Elazığ’da etkisini artıran yoğun kar yağışı, kenti adeta beyaz esarete teslim etti. Sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağış nedeniyle, il genelindeki 546 köy yolundan 510’u ulaşıma kapandı.
Elazığ genelinde hayatı durma noktasına getiren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve köy yollarında geçit vermiyor. Kentteki köylerin %90'ından fazlasıyla ulaşım kesilirken, İl Özel İdaresi duruma müdahale etmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.
Ekipler Teyakkuza Geçti
Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla sahaya inen İl Özel İdaresi, karla mücadele seferberliği başlattı. Kapalı yolları açmak için:
- 90 iş makinesi ve araç,
- 120 uzman personel
olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız bir mesai yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri, yağışın etkisini sürdüreceğini belirterek, sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.