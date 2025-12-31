Yalova’daki DEAŞ hücresinden Bitlisli 4 kardeş çıktı! Babalarını bile kafir ilan etmişler

Yalova’da üç polisin şehit olduğu çatışmanın ardından, saldırganların kimliği, bağlı oldukları yapı ve bu noktaya nasıl geldikleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken gazeteci İsmail Saymaz, Yalova’daki çatışmada ölü ele geçirilen 6 DEAŞ üyesinden kimlikleri resmî olarak açıklanmayan dördünün Musa, Mehmet Cami ve Lütfi Sordabak kardeşler ile İbrahim Yaman olduğunu aktardı.

Saymaz yazıda, Sordabak ailesinin Yalova’ya göç süreci, aile içindeki radikalleşme ve kopuş, devletin hücreyi ne zaman fark ettiği ve yargı sürecine dair ayrıntılara yer verdi.

AİLE BİTLİS GÜROYMAK’LI

Saymaz, Sordabak ailesinin kökenine ve radikalleşmenin başlangıcına ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Aile Bitlis Güroymaklı. Yalova’ya göçüp tersanelerde ve inşaatlarda işe girmişler. Musa Sordabak, ailede selefiliğe meyleden ilk kişi. 1996 doğumlu. Ahlak Sünnet Dergisi temsilciliğinde cuma namazını kıldıran ve hutbeyi veren Musa’ydı. Dernek kapatılınca ‘Sünnet-i Yaşam Dergisi’ adı altında mescit açmak istedi ancak izin alamadı. Sonrasında İstikamet Kitabevi kuruldu.”

Yazıda, baba Maşallah Sordabak’ın anlatımlarına da yer verildi.

Saymaz, baba Sordabak’ın yaşanan süreci şöyle aktardığını yazdı: “Oradakilerin tekin insanlar olmadıklarını, IŞİD olduklarını söyledim. IŞİD’le alakaları olmadığını söyledi. Zamanla ‘IŞİD’li olmayan kafirdir’ demeye başladı, bizi tehdit etti.”

Saymaz’a göre bu süreçte aile parçalandı. Baba Maşallah ile bazı kardeşler geri dururken, Musa, Mehmet Cami, Haşem ve Lütfi Sordabak daha da radikalleşti. Yazıda, kadınların da örgüt içine çekildiği, aile içi şiddet ve silahlı saldırıların yaşandığı belirtildi.

DEVLETİN RADARINA İLK KEZ 2024’TE GİRDİLER

Saymaz, Yalova hücresinin devletin radarına ilk kez 2024 yılında girdiğini de yazdı. Terörle Mücadele birimlerinin, bazı isimlerin Afganistan-Pakistan hattına giderek IŞİD-Horasan’a katılma arayışında olduğuna dair bilgi elde ettiğini aktaran Saymaz, bu kapsamda telefon dinlemeleri ve yurtdışı çıkış yasaklarının uygulandığını belirtti.

Saymaz’ın aktardığına göre, 8 Ekim 2024’te bazı isimlere yurtdışı çıkış yasağı kondu; bir gün sonra Mehmet Cami ve Haşem Sordabak, aile bireylerine ateş açmaları sonrası tutuklandı.

Yazıda, Musa, Lütfi, Haşem ve Mehmet Cami Sordabak’ın da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında 6 Şubat 2025’te “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla iddianame hazırlandığı bilgisi yer aldı.

2 KARDEŞ 7 AY HAPİS YATMIŞ!

Saymaz yazısında şunları ifade etti: “Sordabak, emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Hakimlikte, sakallarını kesmesi için babası tarafından kendilerine baskı yapıldığını ileri sürdü. ‘El-Kaide, DEAŞ, IŞİD'e örgüte üye değilim, hepsi terör örgütüdür, Türkiye'nin Dar’ul Harp olup olmadığı hususunda söyleyeceğim bir husus yoktur, bunu ancak bir din alimi söyleyebilir’ dedi. Musa Sordabak, tutuksuz yargılandı. Mehmet Cami ve Haşem, 14 Ekim 2023’te tutuklandı. Yedi ay sonra ilk celsede tahliye edildiler. Sanıklar geçen 21 Ekim'de yasadışı örgüt üyeliği suçundan beraat etti.”