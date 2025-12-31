  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem O ilimizin Türkiye ile bağlantısı kesildi! Hiçbir yere çıkış yok
Gündem

O ilimizin Türkiye ile bağlantısı kesildi! Hiçbir yere çıkış yok

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ilimizin Türkiye ile bağlantısı kesildi! Hiçbir yere çıkış yok

Kar ve fırtına diz çöktürdü! Sivas’ta etkili olan şiddetli kar ve göz gözü görmeyen tipi, şehri adeta bir ada gibi Türkiye haritasından kopardı. Yollar kapandı, mahsur kalan vatandaşlar saatler süren operasyonlarla kurtarıldı.

Dört Koldan Karantina: Hiçbir Yere Çıkış Yok!

Sivas, güne bembeyaz bir örtüyle değil, ulaşımı felç eden bir afetle uyandı. Sabah saatlerinde bastıran kar yağışı, yerini şiddetli tipiye bırakınca Sivas’ın çevre illerle olan tüm ana damarları kesildi:

 

  • Sivas - Kayseri yolu tamamen kapandı.
  • Sivas - Malatya yolu araç geçişine kapatıldı.
  • Sivas - Erzincan ve Ankara yollarında ise ulaşım durma noktasına geldi; araçlar dev kar kütleleri arasında adeta kayboldu.

 

Karın Ortasında Yaşam Savaşı: 14 Kişi 5 Saat Sonra Kurtarıldı

En dramatik haber Sivas - Şarkışla yolundan geldi. Tipinin ortasında mahsur kalan 7 araç içindeki 14 vatandaş, dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi verdi. Karayolları ve kurtarma ekiplerinin 5 saat süren, nefes kesen mücadelesi sonucunda vatandaşlara ulaşıldı.

 

Valilikten 'Kriz Masası' Kararı: Mecbur Kalmadıkça Çıkmayın!

Şehirde durumun ciddiyetinin artması üzerine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında acil bir kriz merkezi oluşturuldu. Karla mücadele ekipleri aralıksız çalışsa da, tipinin çalışmaları zorlaştırdığı bildiriliyor. Vali Şimşek, hayati bir uyarıda bulunarak sürücüleri uyardı:

 

"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, doğayla olan bu mücadelede ekiplerimize zaman kazandırın."

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda
İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

Gündem

İstanbullular bu akşam eve erken dönün! Valilikten beklenen kar uyarısı geldi: Megakentte buzlanma ve don tehlikesi kapıda

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

Gündem

AKOM'dan İstanbul'a kar yağışı uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M ucr.

CHP ve kış yandın istanbul
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23