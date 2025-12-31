O ilimizin Türkiye ile bağlantısı kesildi! Hiçbir yere çıkış yok
Kar ve fırtına diz çöktürdü! Sivas’ta etkili olan şiddetli kar ve göz gözü görmeyen tipi, şehri adeta bir ada gibi Türkiye haritasından kopardı. Yollar kapandı, mahsur kalan vatandaşlar saatler süren operasyonlarla kurtarıldı.
Dört Koldan Karantina: Hiçbir Yere Çıkış Yok!
Sivas, güne bembeyaz bir örtüyle değil, ulaşımı felç eden bir afetle uyandı. Sabah saatlerinde bastıran kar yağışı, yerini şiddetli tipiye bırakınca Sivas’ın çevre illerle olan tüm ana damarları kesildi:
- Sivas - Kayseri yolu tamamen kapandı.
- Sivas - Malatya yolu araç geçişine kapatıldı.
- Sivas - Erzincan ve Ankara yollarında ise ulaşım durma noktasına geldi; araçlar dev kar kütleleri arasında adeta kayboldu.
Karın Ortasında Yaşam Savaşı: 14 Kişi 5 Saat Sonra Kurtarıldı
En dramatik haber Sivas - Şarkışla yolundan geldi. Tipinin ortasında mahsur kalan 7 araç içindeki 14 vatandaş, dondurucu soğukta hayatta kalma mücadelesi verdi. Karayolları ve kurtarma ekiplerinin 5 saat süren, nefes kesen mücadelesi sonucunda vatandaşlara ulaşıldı.
Valilikten 'Kriz Masası' Kararı: Mecbur Kalmadıkça Çıkmayın!
Şehirde durumun ciddiyetinin artması üzerine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında acil bir kriz merkezi oluşturuldu. Karla mücadele ekipleri aralıksız çalışsa da, tipinin çalışmaları zorlaştırdığı bildiriliyor. Vali Şimşek, hayati bir uyarıda bulunarak sürücüleri uyardı:
"Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın, doğayla olan bu mücadelede ekiplerimize zaman kazandırın."
