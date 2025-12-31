Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı

  • İSTANBUL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar: F-35, CAATSA, SDG...

Alçaklara nefes aldırmadı! MİT’in demir yumruk galerisi

HAVELSAN’dan bir ilk daha HÜRJET ve KAAN'a sınır yok

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Aylar sonra piyasaya sürüldü! Terör örgütü DEAŞ neden yok olmadı?

25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tüm malvarlığını TSK'ya bağışlamıştı: Babası dava açtı hastaneye yatırıldı!

112 Acil'e gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Beni acil Elon Musk ile görüştürün, Mars'a gitmek istiyorum!

Vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz: İşte Hasan Karakaya'nın yüreğini parçalayan olay! 'Biriniz bile açarsa başını hakkımı helal etmem!'

Rolls-Royce’un Türk CEO’sunun kazancı dünyanın gündeminde
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşına girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yaşını ve yeni yılını gönderdiği 78 güllü kutladı.

MHP'den hediyeye ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" açıklaması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği demetteki gül sayısının 78 yaşına girecek olan Bahçeli’nin yaşı sayısında olduğu öğrenildi.

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem başlıyor: Para çekme ve yatırma limitleri değişiyor

Özel bankalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM işlemlerinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Şube içi ve şubeye bitişik ATM’lerden yapılan para çek..
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Gündem

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu

Yalan iddiaları, ırkçı söylemleri ve milli değerlerimize karşı bitmek bilmeyen hazımsızlığıyla tanıdığımız CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanj..
