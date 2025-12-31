Cumhurbaşkanı Erdoğan 78 gülle Devlet Bahçeli’nin yeni yaşını kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşına girecek olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yaşını ve yeni yılını gönderdiği 78 güllü kutladı.
MHP'den hediyeye ilişkin olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği demetteki gül sayısının 78 yaşına girecek olan Bahçeli’nin yaşı sayısında olduğu öğrenildi.